Đưa chuyển đổi số đi sâu vào cuộc sống

Sinh viên Đại học Huế hướng dẫn người dân Nam Đông sử dụng các ứng dụng trên điện thoại

Chuyển động rõ nét ở cơ sở

Tại phường Phú Xuân, Đảng ủy phường sớm lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết 57 với phong trào “Bình dân học vụ số”, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập và hoạt động khá hiệu quả, góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân, nhất là trong tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và các ứng dụng số phục vụ đời sống hằng ngày.

Ở xã Phú Vinh, công tác tuyên truyền Nghị quyết 57 được triển khai linh hoạt và đa dạng về hình thức. Toàn xã tổ chức 7 hội nghị chuyên đề, thành lập 40 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 2.600 thành viên; 25/25 thôn hoàn thành cập nhật dữ liệu theo quy định. Trang thông tin điện tử và fanpage của xã ghi nhận trên 585 nghìn lượt xem, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời đến người dân.

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Vinh cho biết, thời gian qua có trên 94% hồ sơ thủ tục hành chính được địa phương xử lý trực tuyến, 100% hồ sơ được số hóa, 100% doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng công nghệ số. Vận hành chữ ký số và các hệ thống điều hành điện tử ngày càng nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở. Công nghệ đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc hằng ngày của cán bộ và người dân.

Tại phường Phong Thái, ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ, 17% tổ dân phố được phủ sóng 5G; 100% tổ dân phố có nhóm thông tin số; 100% cán bộ, công chức được tập huấn kỹ năng số. Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến đạt 98,6%, 100% hồ sơ được số hóa và 96,4% được giải quyết đúng hạn… Tất cả góp phần xây dựng phường theo hướng hiện đại, hiệu quả, từng bước hình thành chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Hồ Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế khẳng định, điểm tích cực nổi bật ở nhiều địa phương là nhận thức về chuyển đổi số đã có sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ cán bộ, công chức, mà người dân cũng dần thấy được lợi ích thiết thực khi ứng dụng công nghệ vào giải quyết công việc và sinh hoạt.

Đồng bộ giải pháp, đi vào chiều sâu

Bà Lê Thị Thu Hương thẳng thắn chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là thay đổi thói quen của người dân. Nhiều người vẫn quen với cách làm truyền thống, ngại tiếp cận công nghệ mới. Vì vậy, nếu không kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” thì rất khó tạo chuyển biến thực chất”.

Để nghị quyết tiếp tục đi sâu, đi chắc vào đời sống, trước hết cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân. Công tác tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với lợi ích cụ thể của từng nhóm đối tượng, tránh hình thức, khẩu hiệu. Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư hạ tầng số theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các nền tảng phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp. Việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ cơ sở cần được thực hiện thường xuyên, bài bản, gắn với yêu cầu thực tiễn công việc.

Một giải pháp quan trọng khác là tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”. Đây chính là “cánh tay nối dài” đưa chuyển đổi số đến từng tổ dân phố, thôn xóm, giúp người dân từng bước làm quen, chủ động ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Ông Hồ Thắng cho rằng, chuyển đổi số ở cơ sở phải lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân thấy thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí hơn, thì chuyển đổi số sẽ tự khắc đi vào cuộc sống một cách bền vững.