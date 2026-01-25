  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 28/01/2026 15:57

Ra mắt Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam tại Hà Nội

Sáng 28/1, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ ra mắt “Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu” tại số 12 Đào Tấn, Hà Nội.

Khai mạc Triển lãm tư liệu 'Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội'Phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế Trưng bày 800 tư liệu chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Du khách tham quan Không gian Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu. 

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng, phục vụ xã hội một cách chủ động, hiện đại và bền vững.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hiện là cơ quan trực tiếp quản lý 2 di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh, gồm Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn.

Không gian giới thiệu được hình thành trên cơ sở triển khai các Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn” và “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Châu bản triều Nguyễn” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2016. 

Việc ra mắt không gian giới thiệu không chỉ hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát huy giá trị di sản, mà còn phù hợp với thông lệ quốc tế, khi cơ quan lưu trữ quốc gia là địa chỉ tin cậy nhất giới thiệu những tài liệu quý, tiêu biểu, phản ánh chiều sâu lịch sử và văn hóa của mỗi quốc gia.

“Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Cục xác định: chuyển đổi số trong lưu trữ chính là chuyển đổi cách thức cung cấp thông tin, cách công chúng tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ. Không gian giới thiệu này chính là nơi hiện thực hóa cách tiếp cận đó và được xác định là trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số và phục vụ xã hội của ngành lưu trữ trong giai đoạn mới”, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, nhấn mạnh.

Các tài liệu thu hút du khách quốc tế tham quan và tìm hiểu. 

Không gian giới thiệu được thiết kế hiện đại, khoa học với ba không gian nội dung chính. Trung tâm là không gian media - nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành dữ liệu số, sản phẩm media và các hình thức trải nghiệm đa phương tiện.

Không gian Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, cho phép công chúng tiếp cận, tra cứu và tương tác trực tiếp với tài liệu gốc.

Không gian Lịch sử ngành lưu trữ Việt Nam được bố trí nhằm tôn vinh hành trình hình thành, phát triển của nghề lưu trữ và những thế hệ cán bộ đã lặng thầm gìn giữ ký ức quốc gia . 

Đặc biệt, dịp này, một số tài liệu lưu trữ gốc tiêu biểu về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và Hiến pháp được lựa chọn trưng bày, góp phần khắc họa sinh động những biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, kết tinh ý chí độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Phục vụ công chúng trong những ngày đầu xuân, dự kiến ngày 3/3 (Rằm tháng Giêng), với thông điệp “Khai trí đầu xuân-Tôn vinh văn hiến”, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề về Tết Hoàng cung qua Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn, kết hợp các hoạt động trải nghiệm như in dập mộc bản trên giấy dó, tặng chữ thư pháp đầu xuân.

Không gian mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9 giờ đến 16 giờ các ngày trong tuần. 

Với định hướng xây dựng mô hình phục vụ mở, không gian giới thiệu được kỳ vọng trở thành một “lớp học lịch sử trực quan”, điểm đến văn hóa có chiều sâu cho học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, công chúng và du khách quốc tế; đồng thời góp phần đưa tài liệu lưu trữ thực sự đi vào đời sống xã hội, phát huy vai trò là nguồn lực tri thức quan trọng trong bồi đắp bản sắc văn hóa và phát triển đất nước.

https://nhandan.vn/ra-mat-khong-gian-gioi-thieu-di-san-tu-lieu-the-gioi-cua-viet-nam-tai-ha-noi-post939592.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Ra mắtKhông giangiới thiệudi sảntư liệu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ hội để chuyển hóa lợi thế di sản thành năng lực phát triển

Ngày 7/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người.

Cơ hội để chuyển hóa lợi thế di sản thành năng lực phát triển
Đôi bờ dòng sông di sản

Từ lâu, sông Hương đã trở thành biểu tượng văn hóa và linh hồn của Huế. Những nỗ lực tôn tạo cảnh quan đôi bờ sông Hương thời gian qua không đơn thuần chỉ là chỉnh trang đô thị, mà còn có ý nghĩa kiến tạo điểm nhấn cho không gian công cộng của thành phố du lịch và di sản.

Đôi bờ dòng sông di sản
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Ngày 21/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố
Phát huy thế mạnh di sản để phát triển du lịch bền vững

Huế là “thành phố di sản”. Việc bảo tồn và khai thác các giá trị này một cách có chọn lọc và có chiều sâu là hướng đi giúp Huế phát triển du lịch bền vững, hướng đến trung tâm văn hóa - du lịch lớn của khu vực Đông Nam Á, như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định.

Phát huy thế mạnh di sản để phát triển du lịch bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top