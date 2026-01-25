Ra mắt Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam tại Hà Nội

Du khách tham quan Không gian Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng, phục vụ xã hội một cách chủ động, hiện đại và bền vững.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hiện là cơ quan trực tiếp quản lý 2 di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh, gồm Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn.

Không gian giới thiệu được hình thành trên cơ sở triển khai các Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn” và “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Châu bản triều Nguyễn” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2016.

Việc ra mắt không gian giới thiệu không chỉ hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát huy giá trị di sản, mà còn phù hợp với thông lệ quốc tế, khi cơ quan lưu trữ quốc gia là địa chỉ tin cậy nhất giới thiệu những tài liệu quý, tiêu biểu, phản ánh chiều sâu lịch sử và văn hóa của mỗi quốc gia.

“Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Cục xác định: chuyển đổi số trong lưu trữ chính là chuyển đổi cách thức cung cấp thông tin, cách công chúng tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ. Không gian giới thiệu này chính là nơi hiện thực hóa cách tiếp cận đó và được xác định là trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi số và phục vụ xã hội của ngành lưu trữ trong giai đoạn mới”, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, nhấn mạnh.

Các tài liệu thu hút du khách quốc tế tham quan và tìm hiểu.

Không gian giới thiệu được thiết kế hiện đại, khoa học với ba không gian nội dung chính. Trung tâm là không gian media - nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành dữ liệu số, sản phẩm media và các hình thức trải nghiệm đa phương tiện.

Không gian Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, cho phép công chúng tiếp cận, tra cứu và tương tác trực tiếp với tài liệu gốc.

Không gian Lịch sử ngành lưu trữ Việt Nam được bố trí nhằm tôn vinh hành trình hình thành, phát triển của nghề lưu trữ và những thế hệ cán bộ đã lặng thầm gìn giữ ký ức quốc gia .

Đặc biệt, dịp này, một số tài liệu lưu trữ gốc tiêu biểu về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và Hiến pháp được lựa chọn trưng bày, góp phần khắc họa sinh động những biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, kết tinh ý chí độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Phục vụ công chúng trong những ngày đầu xuân, dự kiến ngày 3/3 (Rằm tháng Giêng), với thông điệp “Khai trí đầu xuân-Tôn vinh văn hiến”, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề về Tết Hoàng cung qua Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn, kết hợp các hoạt động trải nghiệm như in dập mộc bản trên giấy dó, tặng chữ thư pháp đầu xuân.

Không gian mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9 giờ đến 16 giờ các ngày trong tuần.

Với định hướng xây dựng mô hình phục vụ mở, không gian giới thiệu được kỳ vọng trở thành một “lớp học lịch sử trực quan”, điểm đến văn hóa có chiều sâu cho học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, công chúng và du khách quốc tế; đồng thời góp phần đưa tài liệu lưu trữ thực sự đi vào đời sống xã hội, phát huy vai trò là nguồn lực tri thức quan trọng trong bồi đắp bản sắc văn hóa và phát triển đất nước.

