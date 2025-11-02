HueIOC - Kênh điều phối liên cấp trong vận hành chính quyền số

Hue-S trở thành kênh tương tác, điều hành thống nhất của chính quyền và người dân

“Trái tim số” của đô thị thông minh Huế

Thành lập từ năm 2018, Trung tâm HueIOC được xem là điểm kết nối dữ liệu tổng hợp từ các phần mềm chuyên ngành, hệ thống dịch vụ công, các trung tâm điều hành cùng những nền tảng phục vụ người dân nổi bật như chức năng phản ánh hiện trường, tổng đài 19001075, chức năng Thời tiết, thiên tai… Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận 183.000 phản ánh, tỷ lệ xử lý đạt trên 98%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên 92%. Tổng đài 19001075 tiếp nhận và xử lý 37.939 cuộc gọi; trong đó, 31.660 cuộc gọi đến, 6.279 cuộc gọi đi. Nhờ hệ thống thông tin xuyên suốt, lãnh đạo thành phố có thể theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo thời gian thực, kịp thời đưa ra chỉ đạo phù hợp.

Song hành với Trung tâm HueIOC, ứng dụng Hue-S ra mắt năm 2019, đã trở thành siêu ứng dụng liên thông giữa chính quyền - người dân - doanh nghiệp. Nền tảng này cung cấp hơn 50 dịch vụ tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, từ dịch vụ công trực tuyến, điện, nước, môi trường đến y tế, du lịch, giáo dục thông minh. Hue-S ngày càng khẳng định vai trò là công cụ giúp chính quyền lắng nghe, xử lý kịp thời các vấn đề của xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát của người dân.

Sau nhiều năm vận hành, Trung tâm HueIOC và nền tảng số Hue-S đã trở thành “bộ đôi trụ cột” phục vụ người dân toàn diện, góp phần quan trọng đưa Huế vào nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI). Trong công bố mới đây của Bộ Khoa học và Công nghệ, Huế xếp thứ 2 toàn quốc về DTI năm 2024, tăng một bậc so với năm 2023. Chỉ số DTI hằng năm được xem là thước đo quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số của các địa phương.

Trên cơ sở các trụ cột của DTI, thành phố tiếp tục xác định chuyển đổi số là động lực nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị đô thị. Nhiều năm qua, Huế giữ vững thứ hạng cao trong bảng xếp hạng DTI nhờ tập trung phát triển dữ liệu dùng chung, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến và đẩy mạnh tương tác số với người dân. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Trung tâm HueIOC - hạt nhân điều phối hệ thống thông tin, hỗ trợ theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, giám sát chất lượng cung ứng dịch vụ và kịp thời nhận diện các điểm nghẽn để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Hướng đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu có trên 70% dân số thường xuyên sử dụng các dịch vụ số trên nền tảng chung; kinh tế số đóng góp hơn 15% GRDP; hoàn thiện và liên thông toàn diện dữ liệu qua HueIOC. Đồng thời, hình thành nền tảng xã hội số với ít nhất 80% người dân có kỹ năng số cơ bản và hơn 90% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4 hoặc tương đương.

Điều phối dữ liệu liên cấp - Giảm độ trễ trong chỉ đạo

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm HueIOC giữ vai trò điều phối dữ liệu giữa thành phố và phường, xã, giúp lãnh đạo nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở và ra quyết định kịp thời. Các nền tảng làm việc số, báo cáo số, hệ thống giám sát nhiệm vụ, công cụ tương tác hai cấp và hệ thống tự động giám sát nghiệp vụ dịch vụ hành chính công… góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền. Hue-S không chỉ là ứng dụng phục vụ hành chính mà đã trở thành nền tảng hạt nhân trong tiến trình xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh của thành phố Huế.

Thành phố cũng đang từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin địa lý (GIS) và xây dựng bản đồ số tích hợp để phục vụ quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, du lịch, y tế, giáo dục… Việc kết nối dữ liệu từ nhiều ngành giúp công tác dự báo, phân tích xu hướng được thực hiện chính xác hơn; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận thông tin một cách minh bạch.

Song song với đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, Huế chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin tại các phòng, ban, phường, xã. Lực lượng này giúp duy trì hoạt động các hệ thống số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong vận hành. Việc nâng cao năng lực số cho cán bộ cơ sở là giải pháp then chốt để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, thống nhất và an toàn.

Theo định hướng, đến năm 2030 thành phố hoàn thiện nền tảng dữ liệu đô thị thông minh; mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong xử lý công việc; bảo đảm cung cấp dịch vụ công toàn trình, thân thiện và từng bước hình thành đô thị số. HueIOC tiếp tục là trung tâm vận hành các mục tiêu này thông qua chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng bảng điều khiển (dashboard) dùng chung và hoàn thiện các công cụ hỗ trợ điều hành trực tuyến.

Có thể thấy, việc khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu số đã tạo điều kiện để thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp một cách linh hoạt, minh bạch, giảm độ trễ trong xử lý công việc. Đây cũng là nền tảng để Huế giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI).