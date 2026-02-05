Tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Thủy Ngô Thị Ái Hương chủ trì hội nghị triển khai công tác phát triển đảng trong các cơ quan, trường học năm 2026

Tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu

Cuối tháng 8 năm 2025, Đoàn Tuấn Sơn, Phó Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP. Huế vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu bền bỉ của Tuấn Sơn và được thể hiện qua nhiều bằng khen, giấy khen của Viện KSND và đoàn thanh niên các cấp. “Khi đứng dưới lá cờ của Đảng, tôi ý thức được đây không chỉ là khoảnh khắc tự hào mà còn là dấu mốc quan trọng nhắc nhở bản thân phải sống kỷ luật hơn. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học tập nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị và tác phong kỷ luật; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Đoàn Tuấn Sơn chia sẻ.

Anh Cái Vĩnh Tuấn Anh, Bí thư Chi đoàn Viện KSND TP. Huế cho biết, đơn vị có tổng cộng 45 đoàn viên; trong đó có 21 đoàn viên là đảng viên. Chi đoàn luôn xác định công tác phát triển, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Trên cơ sở đó, Chi đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng ủy, các chi bộ trực thuộc và lãnh đạo Viện KSND TP. Huế trong việc rà soát, lựa chọn những đoàn viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn.

Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm sát, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi đoàn Viện KSND TP. Huế đã tạo môi trường rèn luyện thực tiễn, giúp đoàn viên không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Từ đó, nhiều đoàn viên ưu tú được chi đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, góp phần bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, có chất lượng cho Đảng bộ Viện KSND TP. Huế.

Xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ

Tại phường Thanh Thủy, trong 6 tháng cuối năm 2025, đã có 24 đảng viên được kết nạp từ nguồn khu dân cư và các trường học. Đáng chú ý, có đến 20 đảng viên có tuổi đời dưới 40 tuổi, chứng tỏ thế hệ trẻ giữ vai trò ngày càng quan trọng trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại cơ sở.

“Trong quá trình triển khai, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, song các cấp ủy đã tập trung tháo gỡ bằng việc cụ thể hóa kế hoạch hành động, phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ, đặc biệt là chi bộ tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, giáo dục và tạo môi trường thực tiễn để thế hệ trẻ được tham gia hoạt động, được cống hiến và rèn luyện, từng bước bồi dưỡng, vun đắp nguồn kết nạp đảng viên bền vững, chất lượng”, bà Ngô Thị Ái Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Thủy khẳng định.

Thông tin từ Thành đoàn Huế, giai đoạn 2022 - 2025, các cấp bộ đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu được 12.053 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó có 3.191 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên học sinh, sinh viên đạt hiệu quả chưa cao. Nhiều cấp bộ đoàn chưa chú trọng triển khai thường xuyên, một số không thực hiện giới thiệu hoặc giới thiệu rất ít nguồn đoàn viên học sinh, sinh viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, kết nạp. Tại một số địa phương, công tác tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp chưa thực sự được chú trọng; công tác tham mưu cho cấp ủy trong quá trình theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng có lúc, có nơi chưa sâu sát, kiên trì.

Giai đoạn 2025 - 2030, Thành đoàn Huế đặt mục tiêu hằng năm có 16.500 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; trong đó có ít nhất 1.100 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Theo Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài, mục tiêu đặt ra là tỷ lệ đảng viên trẻ được kết nạp chiếm khoảng 70% tổng số đảng viên mới của TP. Huế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, giải pháp then chốt được xác định là chú trọng công tác tạo nguồn. Trong đó, Thành đoàn tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn đẩy mạnh việc phát hiện, giới thiệu và đào tạo đoàn viên ưu tú, bảo đảm lực lượng kế cận vừa sẵn sàng về số lượng, vừa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.