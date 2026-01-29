  • Huế ngày nay Online
Ra mắt mô hình “Tổ tự quản tuyến đường Phạm Văn Đồng bảo đảm trật tự, văn minh đô thị”

HNN.VN - Ngày 29/1, Công an phường Mỹ Thượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ tự quản tuyến đường Phạm Văn Đồng bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh” nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Mô hình “Tổ tự quản tuyến đường Phạm Văn Đồng bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh” được thành lập với 11 thành viên. Ảnh: T.H

Mô hình “Tổ tự quản tuyến đường Phạm Văn Đồng” gồm 11 thành viên là các tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở tại các khu dân cư Ngọc Anh, Lại Thế 1 cùng đại diện người dân sinh sống dọc tuyến đường. Các thành viên hoạt động trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Theo quy chế hoạt động, tổ tự quản có nhiệm vụ thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và phản ánh với Công an phường những hành vi vi phạm pháp luật, các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng, lề đường, buôn bán sai quy định. Bên cạnh đó, tổ tự quản còn tích cực tuyên truyền xây dựng tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Việc ra mắt mô hình góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị và tạo sự chuyển biến tích cực về cảnh quan, môi trường sống. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

