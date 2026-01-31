  • Huế ngày nay Online
Trường Đại học Nông Lâm trao gần 400 suất quà Tết cho sinh viên

HNN.VN - Tối 5/2, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức giao lưu văn nghệ "Hương sắc mùa xuân" gây quỹ Tết ấm sinh viên năm 2026 và chương trình "Chuyến xe Nông Lâm - Ấm lòng quê Tết".

Một tiết mục văn nghệ  biểu diễn tại chương trình

Chương trình giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục hấp dẫn, sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, thưởng thức.

Chương trình hỗ trợ vé xe về Tết Bính Ngọ 2026 cho sinh viên và tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự ủng hộ từ nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Với số tiền hỗ trợ trên, nhân dịp Tết Nguyên Đán - Bính Ngọ 2026, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã trao gần 400 phần quà và hỗ trợ tiền vé xe cho các bạn sinh viên khó khăn đang học tập tại trường về quê đón Tết. Bình quân mỗi suất trị giá từ 200-500 ngàn đồng; ngoài ra, nhà trường còn hỗ trợ quà Tết và tiền mặt 300 ngàn đồng/suất cho 35 sinh viên Lào đang học tập tại trường đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, chương trình hỗ trợ Tết Bính Ngọ 2026 cho sinh viên và tặng quà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa thường niên giúp các bạn sinh viên của trường được về Tết an toàn, tiết kiệm.

Đây là năm thứ 12, nhà trường tổ chức hoạt động ý nghĩa này.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
