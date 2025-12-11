Kiến tạo mô hình đô thị thông minh thế hệ mới

Đoàn công tác Sở KH&CN Quảng Trị tham quan mô hình xử lý hồ sơ và dịch vụ đô thị thông minh tại Huế

Hợp tác liên vùng - nâng tầm hệ sinh thái số

Tại buổi làm việc với Sở KH&CN Hà Tĩnh, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế cho biết, đây là dịp để hai bên trao đổi sâu về mô hình, giải pháp hiệu quả; đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm và những vướng mắc trong quá trình triển khai. Hà Tĩnh bày tỏ sự quan tâm đến cách Huế tổ chức IOC, tích hợp dữ liệu và vận hành hệ thống phục vụ người dân.

Tiếp đến tại Quảng Trị, nội dung trao đổi tập trung vào các nền tảng cốt lõi như Hue-S, dịch vụ bưu chính công ích và quy trình xử lý phản ánh hiện trường. Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Trị đánh giá mô hình của Huế là nguồn tham khảo quan trọng, nhất là trong việc đưa công nghệ số phục vụ người dân và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Trong buổi làm việc tiếp theo khi đoàn Huế ra Quảng Trị, ông Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp nhân rộng mô hình hiệu quả và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông gợi ý các nhóm nhiệm vụ ưu tiên khi xây dựng chính quyền số và khuyến nghị Quảng Trị tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

Một điểm nhấn là chuyến khảo sát IOC của ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa. Việc lãnh đạo cấp cao của một địa phương phát triển trực tiếp tìm hiểu mô hình cho thấy sức hút và uy tín của Huế. Sau khi khảo sát các hệ thống từ cảnh báo lũ đến giám sát môi trường, ông nhận định đây là “nền tảng đô thị thông minh thực chất, không phải mô hình trình diễn”.

Chuỗi làm việc và khảo sát đã khẳng định Huế đang trở thành điểm kết nối tri thức CĐS của khu vực. Sức hút của Huế đến từ hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu thật và hiệu quả đo đếm được, đó là những yếu tố đưa Huế từ một địa phương làm tốt trở thành trung tâm chia sẻ mô hình đô thị thông minh của miền Trung và cả nước.

Công nghệ, dữ liệu và mô hình quản trị mới của đô thị thông minh

Song song với hợp tác liên vùng, các buổi làm việc giữa Sở KH&CN thành phố Huế và VNPT-IT Hà Nội đã mở ra hướng tiếp cận mới cho mô hình đô thị thông minh của thành phố, từ giám sát sang dự báo, từ vận hành sang hỗ trợ ra quyết định. Tại đây, Tổng Giám đốc VNPT-IT Phạm Huy Hoàng giới thiệu loạt giải pháp dựa trên dữ liệu IOC Huế từ trợ lý AI, bản sao số đô thị đến giám sát rủi ro thời gian thực. Ông cho rằng, Huế có điều kiện lý tưởng để triển khai mô hình đô thị thông minh thế hệ hai, nơi dữ liệu có thể dự báo và hỗ trợ quyết định quản trị.

Huế cũng là một trong số ít đô thị đã có nền dữ liệu đủ sâu để tiến vào giai đoạn điều hành dự báo. Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Xuân Sơn cho biết, thành phố sẵn sàng phối hợp nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ mới, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, nhân văn và bền vững, nơi công nghệ phục vụ con người. Ông nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quản trị, môi trường, du lịch, giao thông, giáo dục và y tế thông minh sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp.

Từ hợp tác liên vùng đến các mô hình công nghệ mới, Huế đang kiên định theo đuổi con đường đô thị thông minh hiện đại và nhân văn. Thành phố chọn cách đi là lấy thực tiễn làm điểm tựa, hợp tác đa chiều làm động lực và người dân làm trung tâm. Từ những bước đi nhất quán ấy đã cho thấy, khi CĐS được làm đúng, nó không chỉ nâng tầm phương thức quản trị mà còn định hình lại tương lai của một đô thị.