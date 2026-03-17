Hành động nhanh, điều hành linh hoạt, quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kết luận cuộc họp

Đẩy mạnh du lịch, đầu tư công và kinh tế di sản

Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố. Trọng tâm là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp gắn với từng ngành, từng địa phương, đồng thời phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Các đơn vị phải bám sát các chỉ tiêu được giao ngay từ đầu năm, chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, đảm bảo hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra.

Năm 2026, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, tạo đà cho các năm tiếp theo để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 5 năm, 2026 - 2030 từ 10% trở lên.

Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của kinh tế thế giới, thành phố cần triển khai, có thêm các phương án để đón đầu các kịch bản tăng trưởng trong thời gian đến.

Tại cuộc họp, nhiều đề xuất đáng chú ý được đưa ra nhằm tạo đột phá cho phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Trong đó, việc mở cửa Đại Nội về đêm gắn với hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, mở rộng không gian du lịch hai bờ sông Hương. Ngành du lịch cũng định hướng tập trung khai thác các thị trường trọng điểm khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Ở lĩnh vực văn hóa, công nghiệp văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng. Với hệ thống di sản phong phú, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế di sản, từng bước hình thành một cực tăng trưởng mới. Để phát huy hiệu quả, cần làm rõ vai trò của kinh tế di sản trong cơ cấu phát triển chung, đồng thời tăng cường liên kết giữa du lịch và kinh tế ban đêm, mở rộng không gian tiêu dùng và đa dạng hóa sản phẩm văn hóa - du lịch.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, thành phố xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Các khó khăn, vướng mắc trong triển khai, đặc biệt với các dự án trọng điểm sẽ được tập trung tháo gỡ kịp thời. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hướng tới mục tiêu thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp trong năm 2026; đồng thời rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả.

Trong lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng, địa phương tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, qua đó tạo động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực kết nối.

Thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để các dự án hoàn thành đúng tiến độ

Bám sát kịch bản theo quý, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu “hành động nhanh, điều hành linh hoạt và bám sát cơ sở”, coi đây là nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên cập nhật tình hình, bám sát kịch bản tăng trưởng theo từng quý, chủ động điều chỉnh giải pháp phù hợp với thực tiễn. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện, xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, nguyên tắc điều hành xuyên suốt là phát huy tối đa nội lực, đồng thời chủ động tận dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài; giữ vững đà tăng trưởng, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, lấy đầu tư công làm trụ cột để dẫn dắt nhằm phát huy cao nội lực.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các dự án động lực, có tác động lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tăng thu ngân sách. Đồng thời, cần theo dõi sát tiến độ thu chi ngân sách để kịp thời đề xuất điều chỉnh phù hợp, vừa bảo đảm an toàn tài chính, vừa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch trong thời gian sớm nhất, coi đây là động lực bù đắp tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay. Song song đó, rà soát, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm triển khai, hiệu quả thấp để tạo quỹ đất và nguồn lực cho các dự án có khả năng hoàn thành sớm.

Về lĩnh vực du lịch, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm gia tăng sức hút đối với khách quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến, kết nối thị trường, đa dạng hóa nguồn khách.

Các sự kiện, lễ hội, nhất là Festival Huế và các chương trình chuyên đề cần được tổ chức theo hướng đổi mới, nâng tầm chất lượng, tạo dấu ấn rõ nét trên bản đồ du lịch quốc tế. Qua đó, góp phần nâng công suất phòng lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Huế.

Đối với lĩnh vực đầu tư, xây dựng, lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm; thúc đẩy triển khai các dự án đô thị, nhà ở xã hội; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng. Đồng thời, bảo đảm nguồn cung hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị.