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Thế giới

Chi tiêu cho vũ khí hạt nhân toàn cầu lập kỷ lục mới

ClockThứ Năm, 11/06/2026 08:55
Theo báo cáo do tổ chức Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) công bố ngày 9/6, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2025.

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 Đội hình tên lửa hạt nhân tham gia cuộc duyệt binh tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 3/9/2025. (Ảnh: Xinhua)

Báo cáo nêu rõ, chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel) đã chi khoảng 119 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2024.

Trong đó, chi nhiều nhất là Mỹ với 69,2 tỷ USD, tăng 12,6 tỷ USD so với năm trước và nhiều hơn tổng mức chi của các nước còn lại. Tiếp đến là Trung Quốc với 13,5 tỷ USD, Anh 12,6 tỷ USD, Nga 9,5 tỷ USD, Pháp 7,7 tỷ USD; Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên dao động từ 656 triệu USD đến 2,8 tỷ USD.

ICAN ước tính, trong 5 năm gần đây, các nước này đã chi tổng cộng 470 tỷ USD cho kho vũ khí hạt nhân.

ICAN lên tiếng báo động về nguy cơ hạt nhân ngày càng tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và nguy cơ một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân đang cận kề.

ICAN cũng cảnh báo, khoản chi tiêu khổng lồ này diễn ra vào thời điểm các quốc gia đang cắt giảm đáng kể đầu tư vào các nguồn lực chung toàn cầu.

Theo các tác giả của báo cáo, tổng số tiền chi cho vũ khí hạt nhân trong 3 năm qua đủ để xóa bỏ nạn đói trên thế giới; riêng mức chi năm 2025 tương đương 32 năm ngân sách thường niên của Liên hợp quốc.

ICAN kêu gọi các nước ngừng gia tăng kho vũ khí hạt nhân, thay vào đó hỗ trợ tiến trình phát triển bền vững, nhất là chuyển đổi năng lượng, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu đang khan hiếm.

https://nhandan.vn/chi-tieu-cho-vu-khi-hat-nhan-toan-cau-lap-ky-luc-moi-post968424.html

Theo nhandan.vn
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