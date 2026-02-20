Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo đà bứt phá, tăng trưởng bền vững

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà chúc mừng năm mới tại Công ty CP Kim Long Motor Huế

Tại Công ty CP Kim Long Motor Huế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao vai trò của Dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, coi đây là một trong những dự án mũi nhọn trong chiến lược phát triển công nghiệp của Huế. Năm 2025, doanh nghiệp đạt sản lượng 3.500 xe, doanh thu 6.800 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 0,1 triệu USD, nộp ngân sách hơn 1.012 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 3.166 lao động.

Năm 2026, Kim Long Motor Huế đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất xe buýt, xe tải, ô tô và các sản phẩm cơ khí; tập trung đầu tư đưa nhà máy sản xuất pin BYD vào hoạt động, nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 80 - 90%. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch cung ứng khoảng 1.000 xe buýt cho thị trường Thái Lan, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Kim Long Motor Huế cũng kiến nghị thành phố sớm hoàn tất thủ tục cho thuê phần diện tích còn lại khoảng 29,8ha để hoàn thiện tổ hợp công nghiệp, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà động viên cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Làm việc với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận đây là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách địa phương. Năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Carlsberg Việt Nam cơ bản ổn định. Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa dây chuyền sản xuất, bảo đảm quy mô lớn và chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng hoạt động lâu dài tại Huế.

Thăm dây chuyền sản xuất mũ bảo hiểm tại Công ty TNHH EON Industry Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận hiệu quả bước đầu của dự án FDI trong lĩnh vực sản xuất mũ bảo hiểm và thiết bị bảo hộ thể thao. Từ khi đi vào hoạt động tháng 5/2025, doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 337.600 sản phẩm, đạt doanh thu 140 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 4,9 triệu USD, nộp ngân sách 11 tỷ đồng và tạo việc làm cho 761 lao động.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (ở giữa) tham quan mô hình sản xuất Công ty TNHH EON Industry Việt Nam

Năm 2026, EON Industry Việt Nam đặt mục tiêu nâng công suất lên 2,5 triệu sản phẩm/năm, mở rộng thị trường Mỹ và châu Âu, đồng thời triển khai mô hình cho thuê nhà xưởng xây sẵn nhằm hình thành chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao hiệu quả vận hành. Lãnh đạo thành phố đánh giá đây là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của khu vực FDI trên địa bàn.

Kiểm tra tại Khu công nghiệp Gilimex Huế, đại diện nhà đầu tư báo cáo tổng quan về quy mô, mục tiêu, tiến độ triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Dự án được kỳ vọng hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, mở rộng không gian công nghiệp và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra tổng quan dự án Khu công nghiệp Gilimex Huế

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và tuân thủ đầy đủ các quy định về môi trường, đất đai, xây dựng. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối; chủ động hướng dẫn, rà soát hồ sơ để tránh phát sinh ách tắc kéo dài. Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, sớm hoàn thiện các hạng mục trọng điểm để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất - kinh doanh.

Làm việc với Công ty cổ phần Dệt may Huế (HUEGATEX), đại diện doanh nghiệp cho biết, năm 2025 đạt tổng doanh thu 2.325 tỷ đồng, vượt 12,3% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 189,5 tỷ đồng, tăng 38%; kim ngạch xuất khẩu 120,6 triệu USD; nộp ngân sách 72 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,66 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2026, HUEGATEX đặt mục tiêu doanh thu 2.370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 175,5 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 116,2 triệu USD, thu nhập bình quân 11,45 triệu đồng/người/tháng. Lãnh đạo thành phố ghi nhận đóng góp quan trọng của doanh nghiệp đối với xuất khẩu, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; đồng thời đề nghị HUEGATEX tiếp tục đổi mới công nghệ, xanh hóa sản xuất, mở rộng thị trường để nâng cao sức cạnh tranh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà chúc mừng tại Công ty cổ phần Dệt may Huế

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả của công tác điều hành. Những kiến nghị chính đáng sẽ được thành phố giao các sở, ngành liên quan rà soát, xử lý nhanh chóng, đúng quy định. Đây là nền tảng quan trọng để Huế tạo đà bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.