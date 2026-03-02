Rà soát, giải quyết các kiến nghị của công dân

Lãnh đạo thành phố lắng nghe kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp, công dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, một số ý kiến đề nghị xem xét việc bố trí đất tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện các dự án phát triển đô thị; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định vị trí các công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước liên quan đến khu vực sinh sống của người dân. Công dân cũng kiến nghị rà soát lại danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai một số dự án giao thông nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Ngoài ra, công dân kiến nghị về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai như việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa đất và tiến độ giải quyết hồ sơ tại một số cơ quan chuyên môn…

Sau khi nghe các ý kiến trình bày và báo cáo của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp trao đổi, giải thích và chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát từng vụ việc cụ thể. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu khẩn trương kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành để giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với các vụ việc liên quan đến quá trình triển khai các dự án đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn giao các ban quản lý dự án và chính quyền địa phương phối hợp rà soát lại toàn bộ hồ sơ, danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm việc xác định đối tượng được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh; đồng thời nâng cao tinh thần phục vụ, chủ động hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định nhằm hạn chế tình trạng chậm trễ trong quá trình xử lý. Các cơ quan chức năng cần rà soát kỹ hồ sơ, đối chiếu các quy định pháp luật để giải quyết thấu tình đạt lý từng vụ việc, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, không để phát sinh khiếu nại kéo dài.