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ClockThứ Năm, 11/06/2026 08:44

Lãnh đạo thành phố kiểm tra, động viên thí sinh trước giờ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

HNN.VN - Sáng 11/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân đã đến kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, đồng thời động viên tinh thần các thí sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên - môn ngữ văn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Sẵn sàng trước “giờ G”Bảo đảm công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPTHơn 2.500 cán bộ, giáo viên được huy động phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng

 Năm nay, TP. Huế có 14.150 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 37 điểm thi với 622 phòng thi. Ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm thi đã trở nên nhộn nhịp. Các lực lượng làm nhiệm vụ, từ cán bộ coi thi, công an, y tế đến thanh niên tình nguyện đều có mặt từ sớm để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, chu đáo. Các điểm thi đã bố trí đầy đủ phòng thi chính thức, phòng dự phòng, phòng chờ, phòng y tế và khu vực bảo quản tư trang cho thí sinh. Hệ thống điện, quạt, ánh sáng, nước uống được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

Bên cạnh đó, các phương án ứng phó với tình huống bất thường như mất điện, thời tiết cực đoan hoặc thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cũng được xây dựng cụ thể, sẵn sàng xử lý khi cần thiết.

Đánh giá cao sự chủ động của Ban Chỉ đạo thi các cấp cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, không được chủ quan, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo tâm lý yên tâm cho thí sinh.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh động viên các thí sinh trước giờ vào phòng thi

Sau khi kiểm tra công tác tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các thí sinh trước giờ vào phòng thi. Những lời động viên kịp thời đã tiếp thêm sự tự tin, tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh trong buổi thi đầu tiên.

Tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, em Hồ Minh Vũ chia sẻ: “Em cũng như nhiều bạn đều cảm thấy lo lắng trước kỳ thi quan trọng này. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô và quá trình ôn tập trong thời gian qua, em tự tin sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình”.

Nhiều thí sinh khác cũng đã đến điểm thi từ sớm để ổn định tâm lý, kiểm tra giấy tờ và làm quen với không khí phòng thi. Sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và các lực lượng hỗ trợ đã góp phần giúp các em vững tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.

MINH HIỀN
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