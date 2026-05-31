Đề xuất bổ sung 'Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11' vào các ngày nghỉ lễ trong Bộ luật Lao động

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Theo Bộ Nội vụ, dự án Luật được bố cục gồm 5 Điều, cụ thể: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động; Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ; Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới; Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động chữ thập đỏ; Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Dự án Luật dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2027 trừ nội dung về “Ngày Văn hóa Việt Nam”; thay thế, bãi bỏ một số cụm từ trong các luật.

Theo đó, liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 112 về nghỉ lễ, Tết.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, Tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 5 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung khoản 1, 3 Điều 112 như sau: a) Bổ sung điểm g vào sau điểm e của khoản 1 như sau: “g) Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày (ngày 24 tháng 11 dương lịch)”.

Như vậy, dự thảo đã được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong năm.

Tiếp đó, dự thảo cũng nêu, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 năm trước liền kề.

Quy định này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hoá Việt Nam”, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Trước đó, ngày 24/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam thông qua quy định một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam; lấy ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.