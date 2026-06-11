Hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 11/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn trong thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn Toán với thời gian 90 phút. Sáng 12/6, thí sinh dự thi hai môn tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Chiều 10/6, có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,79%. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an ninh, an toàn để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi năm nay tiếp tục triển khai theo định hướng đánh giá năng lực, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.