Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp

Công tác kiểm tra giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát, bảo đảm tính khách quan của các kỳ thi

Hội nghị có sự tham gia của 106 cán bộ, giáo viên được điều động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, năm học 2026-2027

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; phổ biến các văn bản liên quan đến quy chế tuyển sinh THCS, THPT và quy định của Sở GD&ĐT liên quan đến việc tổ chức kỳ thi, đặc biệt là những nội dung mới và các tình huống dễ phát sinh sai sót trong quá trình coi thi, kiểm tra công tác coi thi.

Đồng thời, lực lượng kiểm tra cần quán triệt đầy đủ quy trình kiểm tra tại điểm thi; nâng cao kỹ năng phát hiện, xử lý tình huống phát sinh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không chủ quan hay cảm tính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh, cán bộ kiểm tra cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, bảo mật và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi cán bộ kiểm tra cần giữ thái độ chuẩn mực, khách quan, công tâm; tăng cường phối hợp chặt chẽ với trưởng điểm thi, lực lượng công an, y tế và các lực lượng hỗ trợ tại địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Theo Sở GD&ĐT, công tác kiểm tra giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát, bảo đảm tính minh bạch, khách quan và công bằng của các kỳ thi. Công tác này không chỉ nhằm phát hiện, ngăn ngừa sai sót, vi phạm mà còn góp phần hỗ trợ, hướng dẫn các điểm thi thực hiện đúng quy chế.