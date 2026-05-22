  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 23/05/2026 17:10

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp

HNN.VN - Để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, chiều 23/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Cân nhắc trước “giờ G” đổi nguyện vọng thi vào lớp 10Đảm bảo tổ chức an toàn, nghiêm túc các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm 2026Lưu ý khi đăng ký và chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

 Công tác kiểm tra giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát, bảo đảm tính khách quan của các kỳ thi

Hội nghị có sự tham gia của 106 cán bộ, giáo viên được điều động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, năm học 2026-2027

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; phổ biến các văn bản liên quan đến quy chế tuyển sinh THCS, THPT và quy định của Sở GD&ĐT liên quan đến việc tổ chức kỳ thi, đặc biệt là những nội dung mới và các tình huống dễ phát sinh sai sót trong quá trình coi thi, kiểm tra công tác coi thi.

Đồng thời, lực lượng kiểm tra cần quán triệt đầy đủ quy trình kiểm tra tại điểm thi; nâng cao kỹ năng phát hiện, xử lý tình huống phát sinh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không chủ quan hay cảm tính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh, cán bộ kiểm tra cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, bảo mật và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi cán bộ kiểm tra cần giữ thái độ chuẩn mực, khách quan, công tâm; tăng cường phối hợp chặt chẽ với trưởng điểm thi, lực lượng công an, y tế và các lực lượng hỗ trợ tại địa phương nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Theo Sở GD&ĐT, công tác kiểm tra giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát, bảo đảm tính minh bạch, khách quan và công bằng của các kỳ thi. Công tác này không chỉ nhằm phát hiện, ngăn ngừa sai sót, vi phạm mà còn góp phần hỗ trợ, hướng dẫn các điểm thi thực hiện đúng quy chế.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Tập huấnnghiệp vụkiểm trakỳ thituyển sinhđầu cấpnăm học 2026-2027
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng chính sách tại xã A Lưới 2

Ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã có buổi kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã A Lưới 2. Tham gia cùng đoàn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Kiểm tra công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng chính sách tại xã A Lưới 2
Bố trí 37 điểm thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Bố trí 37 điểm thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Đại học Huế đa dạng phương thức tuyển sinh, tăng cơ hội cho thí sinh

Những năm gần đây, Đại học Huế triển khai thêm phương thức xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực, với mong muốn đa dạng hóa các kênh tuyển sinh, tạo thêm cơ hội cho thí sinh. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về đổi mới tuyển sinh và tăng quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo.

Đại học Huế đa dạng phương thức tuyển sinh, tăng cơ hội cho thí sinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top