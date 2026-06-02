Quyết liệt ngăn chặn, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trên cả nước dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Tại điểm cầu TP. Huế, tham dự hội nghị có UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, việc triển khai quyết liệt, đồng bộ CĐ 38 đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát thị trường; nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được xử lý bằng cả biện pháp hành chính và hình sự.

Theo báo cáo, các bộ, ngành, địa phương đều hoàn thành và vượt mục tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý vi phạm so với tháng 5/2025. Tính chung cả nước, số vụ vi phạm bị xử lý hành chính cao gấp gần 4 lần mức trung bình một tháng của năm 2025. Nhiều vụ án liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được khởi tố, điều tra, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật…

Tuy nhiên, tình trạng hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu vẫn xuất hiện tại một số chợ truyền thống và trung tâm thương mại. Các hành vi vi phạm trên môi trường số ngày càng tinh vi, có yếu tố xuyên biên giới, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giám sát, phát hiện vi phạm tại một số địa phương còn hạn chế; cơ chế chia sẻ dữ liệu và hệ thống pháp luật liên quan vẫn còn những bất cập cần tiếp tục hoàn thiện.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành đã báo cáo kết quả xử lý vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường số; công tác điều tra, xử lý hình sự các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thương mại điện tử và kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hội nghị cũng nghe tham luận của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và một số địa phương.

Tại TP. Huế, trong tháng 5/2026, qua kiểm tra của lực lượng chức năng, phát hiện 22 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng 2.100% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 9 vụ đã bị xử lý hành chính với tổng số tiền phạt 72 triệu đồng; giá trị hàng hóa vi phạm hơn 1,347 tỷ đồng, tăng trên 8.632% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, TP. Huế đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, chống hàng giả và phòng, chống vi phạm trên môi trường số thông qua 80 lượt tuyên truyền lưu động và 532 lượt tuyên truyền trực tiếp.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành, địa phương trong đợt cao điểm triển khai Công điện số 38.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường số. Hệ thống pháp luật, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ công tác thực thi vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Đặc biệt, việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) chính thức khởi xướng rà soát các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì đợt cao điểm, tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật còn bất cập nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.