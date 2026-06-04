  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Hoạt động di cư qua Đại Tây Dương tăng trở lại

ClockThứ Năm, 11/06/2026 08:56
Nhà chức trách Mauritania ngày 9/6 thông báo phát hiện hàng nghìn người di cư ngoài khơi nước này, cho thấy hoạt động di cư trên tuyến đường Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha để vào châu Âu gia tăng trở lại.

Ngăn chặn nguy cơ bùng phát cuộc khủng hoảng di cư mớiGiải quyết vấn đề di cư và tị nạn của EU: Hành trình chông gai

Người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo thông báo, chỉ trong vòng 10 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania giải cứu 1.076 người di cư trên biển. Các tàu gỗ chở người di cư phần lớn xuất phát từ các quốc gia Tây Phi, như Senegal và Gambia, tuy nhiên quốc tịch chưa được xác nhận.

Người di cư được đưa tới các trung tâm tiếp nhận tạm thời do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ tại khu vực tây bắc Mauritania.

Theo giới chức Mauritania, đợt gia tăng di cư này xuất hiện sau các kỳ nghỉ lễ lớn tại Tây Phi và số lượng người vượt biển sang châu Âu qua tuyến Đại Tây Dương có thể xác lập các mốc kỷ lục mới.

Ông Ahmed Moulaye, Giám đốc đơn vị chống di cư bất hợp pháp thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania cho biết, đợt xuất phát mới diễn ra chỉ vài ngày sau lễ Tabaski của người Hồi giáo.

Là một trong những điểm di cư áp lực nhất, tuyến qua Đại Tây Dương từng hạ nhiệt vào năm 2025, song đang có dấu hiệu trở lại.

Một phần lý do là EU siết chặt kiểm soát vùng biển Địa Trung Hải, nên người di cư từ châu Phi chuyển hướng sang tuyến vượt Đại Tây Dương.

Việc Senegal, Mauritania và Maroc tăng cường kiểm soát trên biển cũng khiến các điểm xuất phát của người di cư dịch chuyển về bờ biển Gambia và Guinea.

https://nhandan.vn/hoat-dong-di-cu-qua-dai-tay-duong-tang-tro-lai-post968418.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: hoạt độngdi cưĐại Tây Dươngtăng trở lại
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIV CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2026 - 2031:
Số hóa trong hoạt động công đoàn

Để đáp ứng yêu cầu mới, các cấp công đoàn đang tập trung trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đoàn viên, tuyên truyền, điều hành và tổ chức hoạt động.

Số hóa trong hoạt động công đoàn
Tổ dân phố hoạt động trên môi trường số

Là địa phương đầu tiên của TP. Huế triển khai ứng dụng điều hành tác nghiệp riêng trên nền tảng Hue-S, phường Thuận Hóa đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với các tổ dân phố (TDP) cũng như rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân trong giải quyết các vấn đề dân sinh.

Tổ dân phố hoạt động trên môi trường số
Giải quyết vấn đề di cư và tị nạn của EU: Hành trình chông gai

Hiệp ước về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), cuộc cải tổ toàn diện nhất trong nhiều năm qua của Brussels ở lĩnh vực quản lý di cư, sẽ chính thức được áp dụng vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài và nhiều khó khăn.

Giải quyết vấn đề di cư và tị nạn của EU Hành trình chông gai

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top