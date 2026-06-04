Hoạt động di cư qua Đại Tây Dương tăng trở lại

Người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông báo, chỉ trong vòng 10 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania giải cứu 1.076 người di cư trên biển. Các tàu gỗ chở người di cư phần lớn xuất phát từ các quốc gia Tây Phi, như Senegal và Gambia, tuy nhiên quốc tịch chưa được xác nhận.

Người di cư được đưa tới các trung tâm tiếp nhận tạm thời do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ tại khu vực tây bắc Mauritania.

Theo giới chức Mauritania, đợt gia tăng di cư này xuất hiện sau các kỳ nghỉ lễ lớn tại Tây Phi và số lượng người vượt biển sang châu Âu qua tuyến Đại Tây Dương có thể xác lập các mốc kỷ lục mới.

Ông Ahmed Moulaye, Giám đốc đơn vị chống di cư bất hợp pháp thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania cho biết, đợt xuất phát mới diễn ra chỉ vài ngày sau lễ Tabaski của người Hồi giáo.

Là một trong những điểm di cư áp lực nhất, tuyến qua Đại Tây Dương từng hạ nhiệt vào năm 2025, song đang có dấu hiệu trở lại.

Một phần lý do là EU siết chặt kiểm soát vùng biển Địa Trung Hải, nên người di cư từ châu Phi chuyển hướng sang tuyến vượt Đại Tây Dương.

Việc Senegal, Mauritania và Maroc tăng cường kiểm soát trên biển cũng khiến các điểm xuất phát của người di cư dịch chuyển về bờ biển Gambia và Guinea.

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