Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh đầu cấp

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các điểm thi gồm Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu và Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế. Tại đây, lãnh đạo thành phố nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, hệ thống điện, nước, trang thiết bị phục vụ kỳ thi; đồng thời rà soát các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản hoàn tất đúng tiến độ. Các điểm thi đã chủ động bổ sung cơ sở vật chất, bố trí phòng thi, phòng chờ, khu vực bảo quản đề thi và bài thi theo quy định; đồng thời xây dựng các phương án dự phòng nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành giáo dục và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ thi. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng khâu, tuyệt đối không chủ quan trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý công tác bảo mật đề thi, bài thi; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy; đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần chủ động phương án phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh do thời tiết hoặc sự cố ngoài ý muốn. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm kỳ tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai công tác coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2026-2027.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT quán triệt quy chế tuyển sinh, hướng dẫn nghiệp vụ coi thi, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; đồng thời rà soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; yêu cầu các điểm thi nâng thực hiện nghiêm quy chế thi, chủ động xử lý các tình huống phát sinh và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/5. Toàn thành phố có 18.002 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT; trong đó, 2.305 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế và 243 thí sinh đăng ký vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố. Kỳ thi được tổ chức tại 48 điểm thi với 765 phòng thi. Đối với kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, có 1.728 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ đánh giá được bố trí tại 3 điểm thi với 73 phòng thi.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã kiểm tra thực tế việc thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy và Nghị quyết 35 về Đề án phát triển Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời nghe báo cáo một số nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm thành lập Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh làm việc với các đơn vị tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế

Hiện nay, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế được đầu tư gần 40 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp các hạng mục, như nâng cấp khối nhà hội trường, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ mô hình trường học thông minh…

Làm việc với các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu rà soát tiến độ các công trình, hạng mục đang triển khai tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp phục vụ lễ kỷ niệm 130 năm thành lập trường.

Lễ kỷ niệm chính sẽ diễn ra vào tháng 10/2026, gắn với ngày thành lập trường 23/10; chuỗi hoạt động hưởng ứng kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 10/2026. Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ thầy, trò tiêu biểu; lễ mít-tinh kỷ niệm; chương trình nghệ thuật “Quốc Học - 130 năm một dòng chảy”; các hội thảo khoa học, triển lãm tư liệu, hiện vật và xuất bản kỷ yếu, phim tài liệu về chặng đường phát triển của nhà trường…

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án; bảo đảm tiến độ, chất lượng các hạng mục, đáp ứng yêu cầu tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, tương xứng với truyền thống và vị thế của ngôi trường giàu bề dày lịch sử.