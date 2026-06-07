Lực lượng tác chiến thông tin Bộ Tư lệnh 86 bảo đảm vững chắc an toàn thông tin, an ninh mạng trong mọi tình huống

Hiện nay, không gian mạng được coi là môi trường tác chiến thứ năm. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trên không gian mạng là một nhiệm vụ cấp bách bảo đảm chủ quyền quốc gia trong tình hình mới. Theo Trung tướng Lê Văn Hải, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trên không gian mạng là chiến lược chủ động ngăn chặn các nguy cơ, tấn công mạng và thông tin độc hại từ khi mới manh nha, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên internet. Đây là nhiệm vụ cấp bách, sử dụng tư duy chủ động tổng hợp, kết hợp kỹ thuật công nghệ cao với đấu tranh tư tưởng nhằm giữ vững an ninh mạng và an ninh quốc gia.

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới là vấn đề cấp thiết, có tầm quan trọng đặc biệt. Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, quyết sách về bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các bộ luật như: Luật An ninh mạng, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử; Luật Viễn thông... Đó là cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động trên không gian mạng, cho bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Là một trong những đơn vị chủ lực của quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng, phát triển không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa mã độc, phần mềm gián điệp trên mạng truyền số liệu quân sự, ngăn chặn việc lộ, lọt thông tin quân sự trên internet; tích cực, chủ động củng cố hệ thống mạng máy tính toàn quân theo mô hình mạng an toàn; giám sát thường xuyên và kịp thời ứng cứu, khắc phục các sự cố, bảo đảm hoạt động thông suốt cho mạng máy tính quân sự.

Những năm qua, Bộ Tư lệnh 86 đã phát triển, trở thành một lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. “Vũ khí” của những người lính trên mặt trận không tiếng súng này là trí tuệ, là các hệ thống phần mềm giám sát, các thuật toán phòng thủ và phản công mạnh mẽ. Họ không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các hệ thống thông tin trọng yếu của Đảng, Chính phủ và quân đội, mà còn chủ động trinh sát, phát hiện sớm các lỗ hổng bảo mật và các hoạt động tấn công từ các nhóm tin tặc quốc tế.

Tuy vậy, cũng theo Trung tướng Lê Văn Hải, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, sức mạnh cốt lõi của quốc phòng Việt Nam vẫn luôn ở việc xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng. Đây là một bước phát triển sáng tạo trong tư duy quân sự của Đảng ta. Trong môi trường mạng có rất nhiều thông tin thật giả lẫn lộn, mỗi người dân chính là một “cảm biến”, một “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng.

Xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng chính là việc xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị và “sức đề kháng” của quần chúng nhân dân. Khi mỗi công dân đều có đủ tri thức để nhận diện tin giả, chủ động phản bác các luận điệu sai trái và đủ trách nhiệm để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chúng ta sẽ có một bức tường lửa không thể xuyên thủng. Thế trận này được hình thành từ việc nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân.

Xây dựng sức mạnh tổng hợp, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách như Bộ Tư lệnh 86, Cục An ninh mạng với toàn dân thông qua các chiến dịch truyền thông chính thống. Mỗi người dân cần cùng các cán bộ, đảng viên tích cực “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” để dòng chủ lưu của không gian mạng luôn tràn đầy niềm tin, niềm tự hào dân tộc và ý chí khát vọng vươn lên.

https://nhandan.vn/bao-ve-to-quoc-tu-som-tu-xa-tren-khong-gian-mang-post968435.html