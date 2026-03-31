Lãnh​ đạo thành phố tiếp xã giao Tập đoàn Daewon, Hàn Quốc

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của thành phố; đồng thời khẳng định Huế luôn chào đón, đồng hành cùng các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực của Tập đoàn Daewon, đồng thời bày tỏ mong muốn Tập đoàn quan tâm nghiên cứu, đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, nhất là trong các lĩnh vực đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển bền vững, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và các loại hình dịch vụ chất lượng cao.

“Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật để Tập đoàn Daewon triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, đầu tư tại Huế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng ổn định, bền vững và lâu dài”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh,

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Cheun Eung Sik cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế.

Theo ông Cheun Eung Sik, Huế có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh du lịch và dịch vụ, nhất là khi tăng cường kết nối quốc tế. Tập đoàn kỳ vọng trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục xúc tiến, thu hút du khách Hàn Quốc và thúc đẩy phát triển du lịch.

Chủ tịch Tập đoàn Daewon cho rằng, Huế là điểm đến giàu tiềm năng, song mức độ nhận diện của thị trường Hàn Quốc về Huế vẫn còn dư địa để mở rộng. Vì vậy, Tập đoàn Daewon mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến gần hơn với người dân và nhà đầu tư Hàn Quốc, đồng thời đồng hành, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.