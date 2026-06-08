Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Gia Hội

Tại các điểm thi gồm Trường THPT Gia Hội, Trường THPT Phan Đăng Lưu và Trường THCS Phú Thượng, đoàn đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi và các phương án tổ chức. Đến nay, công tác chuẩn bị tại các điểm thi cơ bản hoàn tất, bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

Các điểm thi đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và các điều kiện phục vụ. Hệ thống phòng thi được bố trí đúng quy chuẩn, có phương án cấp điện dự phòng, bảo đảm khoảng cách giữa các thí sinh theo quy định.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các phòng thi, khu vực bảo quản đề thi và bài thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong công tác chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các điểm thi cần đặc biệt quan tâm ở những khâu trọng yếu như bảo mật đề thi, giám sát phòng thi, kiểm soát người ra vào khu vực thi; chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh như mất điện, thời tiết bất lợi hoặc thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe.

Nhấn mạnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT là sự kiện quan trọng, được xã hội và phụ huynh đặc biệt quan tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ các khâu tổ chức, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn và đúng quy chế. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của mỗi học sinh nên các điểm thi cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh tham gia kỳ thi với tâm lý tự tin, thoải mái. Ông Nguyễn Văn Mạnh cũng gửi lời động viên tới đội ngũ cán bộ, giáo viên và các lực lượng đang tham gia phục vụ kỳ thi.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các trường học và điểm thi trên địa bàn.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phục vụ kỳ thi

Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện tổ chức kỳ thi như cơ sở vật chất, phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, hệ thống điện, nước, y tế, phòng cháy chữa cháy cùng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Qua kiểm tra, các đoàn công tác yêu cầu các điểm thi tiếp tục rà soát, hoàn thiện những khâu trọng yếu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng kiểm tra công tác ôn tập, củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh; việc tổ chức đăng ký dự thi, phổ biến quy chế thi và kiểm tra chéo hồ sơ nhằm bảo đảm thông tin thí sinh chính xác, đầy đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Các trường học được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, động viên học sinh giữ vững tâm lý trước kỳ thi; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và phụ huynh để hỗ trợ thí sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở xa điểm thi, bảo đảm mọi thí sinh đều có điều kiện thuận lợi tham dự kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TP. Huế có 14.150 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 13.020 thí sinh giáo dục THPT và 1.130 thí sinh giáo dục thường xuyên. Toàn thành phố bố trí 37 điểm thi với 622 phòng thi.