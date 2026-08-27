Thành phố Huế mong muốn Carlsberg trở thành đối tác chiến lược

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam bày tỏ vui mừng trước kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực của doanh nghiệp tại Huế; đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác lâu dài, đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển.

Theo ông Andrew Khan, bên cạnh thị trường và nhà máy tại TP. Huế, Carlsberg Việt Nam đang mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực phía Bắc và phía Nam, đưa các thương hiệu, sản phẩm chất lượng quốc tế đến với người tiêu dùng Việt Nam. Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Huế, qua đó duy trì đà tăng trưởng của doanh nghiệp và đóng góp ngày càng lớn hơn vào phát triển kinh tế - xã hội, nguồn thu ngân sách địa phương.

Chia sẻ về hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Andrew Khan cho biết, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với một số khó khăn. Tuy nhiên, với sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành thành phố, Carlsberg Việt Nam đã duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm và mong muốn tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Carlsberg Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch tại Huế. Thông qua việc phối hợp tổ chức nhiều chương trình, doanh nghiệp góp phần tạo thêm sức sống cho đô thị, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế đến với cộng đồng và du khách.

Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam cảm ơn lãnh đạo thành phố cùng các cơ quan, ban, ngành đã luôn phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành hiệu quả cùng Huế trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam sau buổi tiếp và làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá cao chiến lược phát triển thương hiệu Huda, nhất là khả năng mở rộng thị trường, duy trì thị phần và mức độ gắn bó với các địa phương miền Trung.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Carlsberg có vị trí đặc biệt trong cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Huế, là doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất trong khối FDI trên địa bàn, chiếm khoảng 80% tổng thu ngân sách từ khu vực này. Thương hiệu Carlsberg tại Việt Nam cũng có quá trình gắn bó lâu dài với Huế, từng bước phát triển và trưởng thành trên chính vùng đất này.

Khẳng định thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Carlsberg triển khai hiệu quả các kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường bia ngày càng cạnh tranh, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị Carlsberg tiếp tục nghiên cứu, linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và mở rộng thị trường tại miền Trung. Qua đó, doanh nghiệp vừa củng cố hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa có thêm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương.

Lãnh đạo thành phố cùng đoàn công tác của Carlsberg Việt Nam.

Đối với các hoạt động đồng hành cùng Huế, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Carlsberg tiếp tục mở rộng các chương trình trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Là thành phố di sản, văn hóa, sinh thái, Huế đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao trong bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Vì vậy, thành phố kỳ vọng doanh nghiệp có những chương trình hợp tác sâu rộng, lâu dài hơn, vượt ra ngoài khuôn khổ tài trợ các hoạt động thể thao, lễ hội.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị Carlsberg nghiên cứu trở thành đối tác, nhà tài trợ chiến lược, đồng hành lâu dài với các sự kiện văn hóa có quy mô quốc tế của Huế, trong đó có Festival Huế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, việc đồng hành này không chỉ dừng ở hoạt động tài trợ mà hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa một thương hiệu quốc tế với thành phố di sản, qua đó cùng lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh và sức hấp dẫn của Huế.