Thành phố Huế tăng cường trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Salavan

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đề cập công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh Nam Lào, đồng chí Phạm Đức Tiến cho biết, 20 năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã đào tạo hơn 1.500 cán bộ cho các tỉnh Nam Trung Lào, trong đó có tỉnh Salavan. Hiện có khoảng 300 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Salavan Chansilone Sisomboun (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến. Ảnh: Thanh Hoàng

Về công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thông tin, TP. Huế đang tập trung đổi mới theo hướng nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đồng chí Phạm Đức Tiến cũng giới thiệu một số nội dung liên quan đến mô hình tổ chức, quản lý chính quyền cơ sở trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố chú trọng phát huy vai trò của cấp xã, phường, nơi trực tiếp gần dân và giải quyết các vấn đề từ cơ sở.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Salavan Chansilone Sisomboun cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo TP. Huế; đồng thời gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo và Nhân dân thành phố nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Salavan (Lào) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố. Ảnh: Thanh Hoàng

Theo đồng chí Chansilone Sisomboun, năm 2026 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Salavan. Trong bối cảnh Lào cũng đang đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở, chuyến thăm và làm việc tại TP. Huế là dịp để đoàn trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, đặc biệt là tìm hiểu mô hình quản lý cấp xã mới.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Thành ủy Huế có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Salavan nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đây là tài sản vô giá, là nền tảng quan trọng để hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đồng chí Phan Xuân Toàn, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Salavan có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để hai cơ quan tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả; qua đó góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Đối với TP. Huế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, công tác tổ chức và cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian qua, Ban Tổ chức Thành ủy Huế tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chansilone Sisomboun, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Salavan đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua. Đồng thời cho rằng, chuyến thăm và làm việc là dịp để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tiếp tục củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Salavan và TP. Huế.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về công tác tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và những nội dung liên quan đến lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Qua trao đổi, hai cơ quan thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa TP. Huế và tỉnh Salavan.