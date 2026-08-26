Bảo tồn giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế Nguyễn Thị Sửu phát biểu tại hội thảo.

TP. Huế là địa phương có sự đa dạng về thành phần dân tộc với các cộng đồng Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu và một số nhóm dân tộc khác sinh sống lâu đời tại khu vực miền núi. Trải qua quá trình lịch sử, các cộng đồng đã sáng tạo nên kho tàng văn học dân gian phong phú với nhiều loại hình như truyện cổ, sử thi, truyện thơ, tục ngữ, dân ca, câu đố, nghi lễ và các hình thức diễn xướng dân gian khác. Đây là những giá trị đặc sắc, góp phần làm nên diện mạo văn hóa đa dạng của vùng đất Huế và là nguồn tài nguyên quý giá phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa và du lịch.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, văn học dân gian đang đối mặt với nhiều thách thức như đội ngũ nghệ nhân ngày càng cao tuổi, việc truyền dạy trong cộng đồng bị gián đoạn, nhiều giá trị chỉ còn tồn tại trong ký ức của các nghệ nhân hoặc dưới dạng tư liệu rời rạc.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân khẳng định, văn học dân gian không chỉ phản ánh đời sống tinh thần của cộng đồng mà còn chứa đựng hệ thống tri thức về môi trường sinh thái, sản xuất, luật tục, tín ngưỡng, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và đạo lý ứng xử giữa con người với con người, con người với thiên nhiên. Những giá trị này tạo nên nguồn tư liệu quý báu để nhận diện đặc trưng văn hóa, nghiên cứu tiến trình phát triển của cộng đồng, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị văn học các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Huế.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung bàn về chủ trương, chính sách và quản lý Nhà nước đối với bảo tồn văn học dân gian các dân tộc thiểu số, cũng như đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian từ thực tiễn địa phương.

Ngoài ra, việc phát huy giá trị văn học dân gian trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển du lịch văn hóa cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu.