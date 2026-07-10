Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đồng hành, lan tỏa tinh hoa ẩm thực Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đến thăm và làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, ẩm thực Huế phong phú và đa dạng. Trong khoảng 3.000 món ăn của Việt Nam, riêng Huế đã sở hữu 1.700 món, cùng với những nghệ thuật chế biến đặc sắc với các dòng ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Huế đang xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực” nhằm bảo tồn tinh hoa và đưa thành phố trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực. Sự đồng hành, hợp tác của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy lan tỏa những giá trị, tinh hoa ẩm thực của Cố đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang mong muốn Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam hợp tác lâu dài với thành phố nói chung, du lịch Huế nói riêng, trên cơ sở hai bên cùng đạt được mục tiêu, trong đó có các hoạt động đồng hành với Sở Du lịch về các chương trình, sự kiện ẩm thực; đồng hành với thành phố qua các sự kiện lớn, được tổ chức gắn với bốn mùa lễ hội. Lãnh đạo thành phố cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và mong muốn phía công ty đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Huế và phát triển thương hiệu bún bò Huế như tinh thần biên bản hợp tác đã ký kết.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Sở Du lịch cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo UBND thành phố, đồng thời khẳng định trong nhiều năm qua, Acecook rất vinh dự khi đã có cơ hội đồng hành cùng thành phố Huế thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc biệt là trong hành trình tôn vinh và lan tỏa giá trị ẩm thực Huế.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam Kaneda Hiroki nhấn mạnh sự vui mừng khi mối quan hệ hợp tác giữa Acecook và Sở Du lịch thành phố Huế tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới thông qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện định hướng hợp tác dài hạn, bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho các bên, cũng như cho cộng đồng.

Thông qua sự hợp tác này, Acecook mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thành phố Huế trong việc quảng bá du lịch, lan tỏa tinh hoa ẩm thực Huế, đặc biệt là giá trị đặc sắc của Bún bò Huế, đến với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế.