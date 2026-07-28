Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà lưu niệm đến Đại sứ Hà Vĩ và Đoàn công tác

Tham dự buổi tiếp còn có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chào mừng Đại sứ Hà Vĩ và Đoàn công tác đến thăm TP. Huế, đồng thời khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác giữa TP. Huế với các địa phương của Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế nổi bật về di sản văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và du lịch, cùng định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Đồng thời khẳng định, TP. Huế luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có các địa phương và đối tác của Trung Quốc, trên tinh thần hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối các địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại TP. Huế; tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics, công nghệ cao, công nghiệp xanh, chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân hai nước cũng như quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với các địa phương của Trung Quốc.

Đại sứ Hà Vĩ và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng các thành viên

Bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế, Đại sứ Hà Vĩ đánh giá cao những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc cùng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà địa phương đạt được trong thời gian qua.

Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, sẽ tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò cầu nối nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa TP. Huế với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác của Trung Quốc, nhất là trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TP. Huế với các địa phương của Trung Quốc sẽ ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.