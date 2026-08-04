Hướng đến nhân rộng mô hình phân loại rác cộng đồng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang mong muốn Dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế giảm thiểu và phân loại rác thải dựa vào cộng đồng tại thành phố Huế” sẽ được nhân rộng.

Tại buổi làm việc, đại diện KEAA đã giới thiệu Dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế giảm thiểu và phân loại rác thải dựa vào cộng đồng tại thành phố Huế” thuộc Chương trình Đối tác Phát triển của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Dự án dự kiến triển khai tại các phường Kim Long, Phú Xuân và Thuận An, tập trung xây dựng mô hình giảm thiểu, phân loại rác thải phù hợp với đặc thù từng địa bàn; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đồng thời thúc đẩy tái sử dụng và tái chế chất thải.

Giáo sư Danh dự Tatsuro Niikawa cho biết, Hiệp hội có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý chất thải dựa vào cộng đồng. Thông qua dự án tại thành phố Huế, KEAA mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của thành phố Kyoto, chuyển giao các mô hình phân loại rác tại nguồn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo Giáo sư Tatsuro Niikawa, hiệu quả của công tác quản lý chất thải phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia chủ động của cộng đồng. Ông bày tỏ tin tưởng, với sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng của người dân, dự án sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng xanh, sạch và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế và Kyoto được thiết lập từ năm 2013 và không ngừng được củng cố thông qua nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch, giáo dục, môi trường và phát triển đô thị. Đặc biệt, việc hai địa phương ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác vào tháng 11/2023 đã tạo nền tảng quan trọng để mở rộng các chương trình hợp tác trong giai đoạn mới.

Đối với dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế giảm thiểu và phân loại rác thải dựa vào cộng đồng tại thành phố Huế” do JICA tài trợ với tổng kinh phí khoảng 60 triệu yên Nhật (tương đương khoảng 10 tỷ đồng), Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá đây là dự án có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị xanh. Dự án không chỉ mang lại giá trị lớn cho cộng đồng mà còn giúp Huế tiếp cận những kinh nghiệm quý báu của Kyoto trong phân loại, thu gom và xử lý rác thải.

Lãnh đạo thành phố tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Hiệp hội hoạt động môi trường Kyoto (KEAA) sau buổi tiếp.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Huế là một trong những địa phương đi đầu của Việt Nam trong triển khai phân loại rác tại nguồn. Vì vậy, những kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp do các chuyên gia Nhật Bản chuyển giao có giá trị rất lớn, không thể đo đếm bằng tiền, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Để dự án đạt hiệu quả cao và có tính bền vững, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề xuất ba nội dung. Thứ nhất, bên cạnh Trường Đại học Khoa học, cần bổ sung sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm tăng cường nguồn lực và bảo đảm hiệu quả triển khai. Thứ hai, sau khi giai đoạn thí điểm thành công, cần tổng kết, báo cáo kết quả với JICA để làm cơ sở nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trên địa bàn thành phố. Thứ ba, đề nghị các Trường Đại học Kyoto nghiên cứu ký kết hợp tác với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về môi trường trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng cam kết sau khi dự án hoàn thành, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo ba phường thí điểm, Trường Đại học Khoa học và Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp triển khai, phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình, bảo đảm tính bền vững của dự án.