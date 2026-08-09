Thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Áo

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi tiếp nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất phương hướng tăng cường quan hệ toàn diện giữa thành phố Huế với các đối tác của hai quốc gia trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định Huế là trung tâm văn hóa, du lịch, di sản đặc sắc của Việt Nam và khu vực. Thành phố luôn chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường giao lưu văn hóa, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số. Đánh giá cao vai trò cầu nối của hai đại sứ quán, lãnh đạo thành phố kỳ vọng các bên sẽ phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa các ý tưởng trao đổi thành chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Điểm lại những dấu ấn hợp tác với Cộng hòa Áo, đại diện lãnh đạo thành phố cho biết: Đầu tháng 4/2026, đoàn công tác thành phố Krems (Bang Hạ Áo) do Thị trưởng làm Trưởng đoàn đã thăm Huế, dẫn đến việc ký kết Ý định thư hợp tác ba bên giữa thành phố Krems, Trường Đại học IMC Krems và Sở Ngoại vụ trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, bảo tồn di sản và phát triển xanh.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà và Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao đổi các nội dung tại buổi làm việc.

Đến tháng 6/2026, đoàn công tác thành phố Huế do Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã làm việc với Chủ tịch Nghị viện bang Hạ Áo và Phó Thị trưởng thành phố Krems. Hai bên thống nhất xúc tiến hướng tới ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Huế và bang Hạ Áo vào năm 2027 - nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo. Hiện Sở Du lịch và Sở Ngoại vụ đang phối hợp với Đại học IMC Krems xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ du lịch địa phương vào năm 2027.

Trên cơ sở đó, thành phố Huế đề nghị Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy ký kết MOU; kết nối doanh nghiệp lữ hành quảng bá du lịch Huế tại Áo và châu Âu; đồng thời mở rộng hợp tác đưa lao động có tay nghề (đặc biệt là ngành điều dưỡng, nhà hàng - khách sạn) sang làm việc, thực tập tại Áo.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố Huế đánh giá cao truyền thống giao lưu văn hóa giữa hai bên, nổi bật là sự tham gia của các đoàn nghệ thuật Thổ Nhĩ Kỳ tại Festival Huế 2008, 2010 và các đợt trao đổi đoàn cấp cao với thành phố Konya (2018 - 2019) - địa phương có nhiều nét tương đồng về di sản, cố đô và cùng nằm trong Tổ chức Các thành phố Lịch sử (LHC) và Tổ chức Các thành phố Di sản Thế giới (OWHC).

Lãnh đại thành phố chụp ảnh lưu niệm với 2 đại sứ tại buổi làm việc.

Lãnh đạo thành phố mong muốn Đại sứ Đặng Thị Thu Hà hỗ trợ tái kết nối với thành phố Konya, đồng thời kết nối các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đến khảo sát, đầu tư tại Huế. Thành phố cũng hoan nghênh kế hoạch phối hợp giữa UBND thành phố, đại sứ quán và Công ty CP Trực tuyến GOSU đưa sự kiện “Đêm giao lưu Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ & MENA tại Huế” vào chương trình GOSUVerse (dự kiến tổ chức tháng 6/2027).

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối phối hợp với các đại sứ quán xúc tiến các nội dung hợp tác; giao Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các sự kiện giao lưu văn hóa, công nghệ, góp phần định vị Huế là điểm đến của công nghiệp văn hóa sáng tạo và phát triển bền vững.