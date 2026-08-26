Chờ đón hai đêm đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp Quốc khánh

Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố (đường Hà Huy Tập) là nơi diễn ra Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế.

Đặc biệt, hai đêm đại nhạc hội lần đầu tổ chức tại Huế sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Với chủ đề “City Awakening - Đánh thức Di sản”, Huế Wonderverse Music Fest 2026 được định hướng trở thành một thương hiệu lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế tổ chức thường niên, kết hợp âm nhạc, di sản, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn.

Tối 30/8 là đêm “Di sản thức giấc”, tập trung vào sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi, DJ/Producer Hoaprox cùng HIEUTHUHAI là những cái tên được chờ đợi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang cho biết, tại chương trình, MONO cũng sẽ được công bố là sứ giả quảng bá di sản Huế. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ cùng những màn trình diễn được đầu tư về hình ảnh, âm thanh được kỳ vọng tạo nên một cách tiếp cận mới với di sản, nhất là đối với khán giả trẻ.

Tối 1/9, đêm “Di sản hội nhập” là màu sắc âm nhạc điện tử với sự góp mặt của nhiều DJ, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Tâm điểm là Quang Hùng MasterD, chủ nhân của nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích, trong đó có “Secret” đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ biểu diễn trong đêm "Di sản thức giấc" vào tối 30/8.

Cùng biểu diễn trong đêm này có DJ VinJaz, MC Hoàng Rapper, Triple D, DJ Hino, MC Hazel, DJ Determind, MC Zeno, VANDAL ROCK, DJ MESS., MC Goku, ANIROCKS - Day 2 và nhiều nghệ sĩ khác.

Các nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng góp mặt, mang đến những màu sắc khác nhau của EDM và âm nhạc điện tử. DJ VinAI được kỳ vọng khuấy động không khí với những màn trình diễn giàu năng lượng, trong khi DJ VANDAL ROCK (Hàn Quốc) và DJ Determind (Pháp) tạo điểm nhấn cho không gian âm nhạc quốc tế.

Huế Wonderverse Music Fest 2026 còn có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng.

Sân khấu được đầu tư với hệ thống LED, visual mapping, interactive media, laser và nhiều hiệu ứng trình diễn. Không gian nghệ thuật đa giác quan được thiết kế để khán giả có thể tương tác từ sàn, trần đến các khu vực bao quanh, tạo trải nghiệm khác với mô hình sân khấu âm nhạc truyền thống.

Lễ hội cũng ra mắt Long Mã, linh vật chính thức của Wonderverse Music Fest. Theo Ban tổ chức, hình tượng này lấy cảm hứng từ văn hóa Huế, được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số và công nghệ trình diễn, hướng tới trở thành biểu tượng nhận diện của lễ hội trong những mùa tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thông tin, việc tổ chức Huế Wonderverse Music Fest 2026 là bước đi nhằm hình thành một lễ hội âm nhạc điện tử đa sắc màu, được tổ chức thường niên tại Huế. Lần đầu tiên, chương trình được tổ chức miễn phí với sự đồng hành của các nhà tài trợ để phục vụ người dân và du khách.

Những năm tiếp theo, thành phố sẽ nghiên cứu hình thức bán vé, từng bước đưa lễ hội trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch dành cho giới trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Cố đô.

Với sự hội tụ của các nghệ sĩ được khán giả trẻ yêu thích cùng cách kết hợp di sản với âm nhạc hiện đại và công nghệ trình diễn, Huế Wonderverse Music Fest 2026 được kỳ vọng tạo thêm một điểm hẹn mới cho người dân, du khách tại Huế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.