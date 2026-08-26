Biển người xuống đường mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Người dân xứ Huế xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Ngay khi trận đấu kết thúc, dòng người ở Huế từ nhiều nơi đã đổ ra các tuyến đường chính, nối đuôi nhau ăn mừng chiến thắng. Họ mang theo cờ hoa, cùng reo hò và hát vang mừng đội nhà đăng quang.

Tại một số tuyến đường trung tâm như Bà Triệu, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huệ…, dòng xe nối đuôi nhau chật kín, tạo nên không khí sôi động, tràn đầy tự hào và cảm xúc. Ở các giao lộ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai hệ thống rào chắn để phân luồng, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, không khí ăn mừng không chỉ giàu cảm xúc mà còn thể hiện nét đẹp văn minh.

Trước đó, tại sân vận động Tự Do, một màn hình cỡ lớn đã được dựng lên để đón chào cổ động viên xứ Huế đến tiếp sức cho đội tuyển. Hàng ngàn người có mặt từ rất sớm, cùng theo dõi và vỡ òa theo từng đường bóng.

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 tiếp tục nối dài những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, tạo nên một đêm ăn mừng đặc biệt trên khắp cả nước nói chung và xứ Huế nói riêng.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, dòng người tập trung ra các tuyến đường trung tâm.

Một bạn trẻ đưa cao chiếc cúp vô địch giữa dòng người cùng ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Một gia đình xuống phố hòa chung không khí chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Dòng người nối đuôi nhau tạo nên không khí sôi động nhưng trật tự ở nhiều tuyến đường trung tâm TP. Huế.

Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Trước đó, không khí cổ vũ tuyển Việt Nam ở sân vận động Tự Do rất náo nhiệt.

Một màn hình lớn được lắp đặt ở sân vận động Tự Do để mọi người cùng cổ vũ tuyển Việt Nam.