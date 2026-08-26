  • Huế ngày nay Online
Thể thao trong nước

Biển người xuống đường mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

ClockThứ Tư, 26/08/2026 23:41
HNN.VN - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 26/8, tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 để lên ngôi vô địch với tổng tỷ số 4-2.

Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kếtChiến thắng của bản lĩnh và đẳng cấp Từ Huế đến đội tuyển Việt Nam

 Người dân xứ Huế xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Ngay khi trận đấu kết thúc, dòng người ở Huế từ nhiều nơi đã đổ ra các tuyến đường chính, nối đuôi nhau ăn mừng chiến thắng. Họ mang theo cờ hoa, cùng reo hò và hát vang mừng đội nhà đăng quang.

Tại một số tuyến đường trung tâm như Bà Triệu, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huệ…, dòng xe nối đuôi nhau chật kín, tạo nên không khí sôi động, tràn đầy tự hào và cảm xúc. Ở các giao lộ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai hệ thống rào chắn để phân luồng, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, không khí ăn mừng không chỉ giàu cảm xúc mà còn thể hiện nét đẹp văn minh.

Trước đó, tại sân vận động Tự Do, một màn hình cỡ lớn đã được dựng lên để đón chào cổ động viên xứ Huế đến tiếp sức cho đội tuyển. Hàng ngàn người có mặt từ rất sớm, cùng theo dõi và vỡ òa theo từng đường bóng.

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 tiếp tục nối dài những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, tạo nên một đêm ăn mừng đặc biệt trên khắp cả nước nói chung và xứ Huế nói riêng.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, dòng người tập trung ra các tuyến đường trung tâm. 
 Một bạn trẻ đưa cao chiếc cúp vô địch giữa dòng người cùng ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.
Một gia đình xuống phố hòa chung không khí chiến thắng của tuyển Việt Nam. 
Dòng người nối đuôi nhau tạo nên không khí sôi động nhưng trật tự ở nhiều tuyến đường trung tâm TP. Huế. 
 Lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.
 Trước đó, không khí cổ vũ tuyển Việt Nam ở sân vận động Tự Do rất náo nhiệt.
Một màn hình lớn được lắp đặt ở sân vận động Tự Do để mọi người cùng cổ vũ tuyển Việt Nam.
 Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của cổ động viên trên khán đài sân vận động Tự Do.

 


N. MINH - N. ANH
 Từ khóa: tuyển Việt NamASEAN Cup 2026vô địchchiến thắngHuếăn mừng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chờ đón hai đêm đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp Quốc khánh

Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, MONO, Phương Mỹ Chi cùng nhiều DJ Việt Nam và quốc tế sẽ hội ngộ tại Huế Wonderverse Music Fest 2026 – Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế, diễn ra tối 30/8 và 1/9 tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố (đường Hà Huy Tập).

Chờ đón hai đêm đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp Quốc khánh
Bảo tồn giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số

Tại hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Huế” do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức chiều 26/8, nhiều vấn đề về bảo tồn giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số được đặt ra.

Bảo tồn giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số
Huế chuẩn bị cho giai đoạn số hóa mới

Sau nhiều năm đầu tư hạ tầng và xây dựng các nền tảng số, Huế đang bước sang giai đoạn mới của chuyển đổi số. Việc Quốc hội thông qua một số dự án luật liên quan đến viễn thông, giao dịch điện tử, chuyển giao công nghệ tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, khóa XVI tạo thêm hành lang pháp lý để Huế tập trung kết nối các ứng dụng, dữ liệu riêng lẻ thành một hệ sinh thái thống nhất, dùng chung.

Huế chuẩn bị cho giai đoạn số hóa mới
Cảnh sát giao thông bắt đối tượng truy nã trên xe khách

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An), là đối tượng đang bị truy nã về tội “Đánh bạc”.

Cảnh sát giao thông bắt đối tượng truy nã trên xe khách

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top