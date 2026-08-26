Huế sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2/9

Đại Nội - điểm đến thu hút người dân và du khách.

Đẩy mạnh tour, tuyến

Tranh thủ cơ hội từ kỳ nghỉ lễ, Chi hội Du lịch cộng đồng, Trường Cao đẳng Du lịch Huế và các địa phương đã chuẩn bị nhiều sản phẩm, tour tuyến du lịch, được đẩy mạnh trong dịp lễ 2/9.

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành, Chủ tịch Chi hội Du lịch cộng đồng thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tự Hào Việt Nam, cho biết: “Cùng với các tour du lịch di sản, nhiều hoạt động du lịch cộng đồng sẽ được thúc đẩy ở khu vực các xã A Lưới, Khe Tre, Quảng Điền và hoạt động khám phá Rú Chá (phường Hóa Châu). Để phù hợp với nhu cầu đa dạng của du khách, các đơn vị lữ hành cũng đưa ra nhiều gói lựa chọn, từ tour hai ngày một đêm đến các chương trình trải nghiệm trong ngày hoặc trong một buổi trong dịp lễ 2/9”.

Dịp lễ 2/9 năm nay, TP. Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội và chương trình trải nghiệm hấp dẫn. Các sự kiện cũng được giới thiệu đến du khách, đồng thời được lồng ghép vào chương trình tour để du khách lựa chọn trải nghiệm.

Cùng với lượng khách đăng ký tour qua các công ty lữ hành, có một bộ phận lớn khách du lịch tự túc đến Huế trải nghiệm. Để phục vụ nhóm khách này, các công ty lữ hành triển khai bán các dịch vụ lẻ như phòng lưu trú, dịch vụ vận chuyển, vé tham quan, trải nghiệm, ăn uống…

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, nhờ kỳ nghỉ dài ngày cùng nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố, dự kiến tổng lượng khách đến Huế trong cả dịp nghỉ lễ sẽ tăng mạnh. Qua rà soát tình hình đăng ký phòng lưu trú, dịch vụ và các số liệu liên quan, dự kiến tổng lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 2/9/2026 ước đạt khoảng 535.000 lượt. Trong đó, khách du lịch có lưu trú ước đạt khoảng 125.000 lượt.

Qua thống kê từ đăng ký phòng lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, trong giai đoạn đầu của kỳ nghỉ lễ, lượng khách sẽ đông hơn, nhất là từ 29/8 đến 31/8. Lượng khách trong hai ngày sau đó có giảm so với cao điểm giai đoạn đầu, do nhiều gia đình rời Huế, chuẩn bị cho con em bước vào năm học mới và nghỉ ngơi để trở lại công việc. Do đó, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú cũng có sự khác biệt. Trong các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú dự kiến đạt khoảng 95%; một số cơ sở có khả năng đạt công suất 100%. Trong cả dịp lễ, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú dự kiến đạt khoảng 80%.

Đường dây nóng của ngành du lịch được bố trí trực 24/24

Để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, công tác bảo đảm an toàn được chú trọng.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, Sở Du lịch sẽ phối hợp với đoàn liên ngành của thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là tại các cơ sở lưu trú. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú như niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ; thực hiện đăng ký, quản lý lưu trú theo quy định của Luật Cư trú; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự; các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn và chất lượng phục vụ khách du lịch…

Theo bà Trâm, trong dịp lễ, đường dây nóng của ngành du lịch (hotline: 0234.3828288) được bố trí trực 24/24 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của du khách, nhất là các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ, giá cả, lưu trú và các tình huống phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thủy Xuân, chia sẻ, trên địa bàn phường có nhiều điểm du lịch, di tích, làng nghề như Làng hương Thủy Xuân, thường đón rất đông du khách. Rút kinh nghiệm từ dịp lễ 2/9 và những kỳ nghỉ lễ dài ngày đã qua, Trung tâm phối hợp với Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên lễ; tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh niêm yết và bán đúng giá. Đặc biệt, lực lượng chức năng trực tiếp nhận và xử lý ngay khi có phản ánh để giữ gìn hình ảnh du lịch của thành phố.

Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, trước tình hình dự báo lượng khách đến thành phố Huế trong dịp lễ sẽ đông, Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các phương án, kịch bản để bảo đảm an ninh trật tự; trong đó, các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy cũng được đặt ra.

Đối với tình hình lượng khách dự kiến tăng và áp lực phòng lưu trú, bà Trâm cho biết, ngành du lịch Huế đã chủ động theo dõi tình hình thị trường, nắm bắt công suất phòng và khả năng cung ứng dịch vụ để kịp thời hỗ trợ, điều tiết khách, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ và bảo đảm quyền lợi của du khách.