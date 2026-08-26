Nhiều hoạt động hè tạo dấu ấn và lan tỏa tích cực

Trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Mùa hè vừa qua, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè phường Thuận Hóa triển khai nhiều hoạt động bám sát kế hoạch, đa dạng về nội dung, thiết thực và hướng mạnh về cơ sở. Các chương trình tập trung vào chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường; chuyển đổi số; tình nguyện vì cộng đồng; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Nhiều hoạt động đã tạo dấu ấn và sức lan tỏa tích cực trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng. Tiêu biểu, chương trình “Mùa hè số” thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh được triển khai thiết thực; công tác chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, trong đó có công trình “Nhà Khăn quàng đỏ”.

Cùng với đó, các hoạt động tri ân nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức; phong trào hiến máu nhân đạo đạt 174 chỉ tiêu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè.

Dịp này, 5 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong Hoạt động hè năm 2026 được Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa biểu dương, khen thưởng. Ban Chấp hành Đoàn phường cũng trao Giấy chứng nhận cho các đoàn viên tiêu biểu trong Hoạt động hè năm 2026.