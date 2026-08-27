Xử lý thực chất các dự án tồn đọng

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.

Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng

Trong tháng 8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy bám sát nghị quyết, chương trình công tác năm, sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 2 phiên họp định kỳ; Thường trực Thành ủy xem xét nhiều nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư dự án, tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời đôn đốc chương trình công tác năm 2026.

Trong tháng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành hơn 200 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; triển khai các kết luận, quy định của Trung ương; số hóa dữ liệu, hồ sơ đảng viên và ban hành Quy chế làm việc mẫu của chi bộ thôn, tổ dân phố.

Về kinh tế, thu ngân sách 8 tháng ước đạt 11.026 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán; chi ngân sách gần 9.995 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 25.478 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đến ngày 27/8, giải ngân đầu tư công đạt 2.453,259 tỷ đồng/6.256,967 tỷ đồng, tương đương 39,21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Từ đầu năm, thành phố cấp mới 39 dự án, tổng vốn đăng ký 22.664 tỷ đồng, trong đó 4 dự án FDI với vốn đăng ký 125,6 triệu USD; có 731 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,2% về số lượng và 25,5% về vốn đăng ký. Tháng 8, Huế đón 744,3 nghìn lượt khách, tăng 25,3%, doanh thu du lịch đạt 1.780,4 tỷ đồng, tăng 42,5%...

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ những vấn đề cần tập trung xử lý. Vướng mắc về đền bù, hỗ trợ tái định cư, thời gian bàn giao mặt bằng chậm vẫn ảnh hưởng lớn đến giải ngân đầu tư công, nhất là tại các dự án đường Nguyễn Hoàng, đường Vành đai 3, cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho biết, giải phóng mặt bằng đang là nguyên nhân lớn khiến tiến độ giải ngân chậm. Thành phố đang chuẩn bị trình ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tháo gỡ trước mắt, đồng thời kỳ vọng quy định mới của Luật Đất đai sẽ tạo cơ sở giải quyết căn cơ hơn. Về thu ngân sách, nguồn thu chủ yếu vẫn phụ thuộc tiền đất. Dù xác định giá, đấu giá đất còn vướng mắc, chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất dự kiến vẫn đạt và có thể vượt dự toán HĐND giao. Về vật liệu xây dựng, hiện đang thiếu đá xây dựng do khai thác chậm; nguồn cát phụ thuộc bên ngoài, thành phố sẽ tổ chức buổi họp chuyên đề cùng với các đơn vị khai thác mỏ nhằm tìm giải pháp.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh trao đổi tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đề nghị kịp thời cấp kinh phí thực hiện khám sức khỏe sàng lọc; đồng thời phân biệt rõ dữ liệu khám sàng lọc với khám bảo hiểm y tế để tránh chạy theo thành tích, gây lãng phí. Đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập tổ dân phố, đề nghị thành phố trình HĐND ban hành nghị quyết riêng về mức hỗ trợ đối với số cán bộ còn lại; có hướng dẫn thống nhất về chính sách đối với nhân sự dôi dư trong lĩnh vực giáo dục.

Từ “đã có hướng xử lý” đến xử lý thực chất

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đánh giá các nhiệm vụ được triển khai có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ còn 4 tháng kết thúc năm, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành phải rà soát kỹ các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc để có giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung lưu ý, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, thành phố phải tập trung thực hiện những nội dung Trung ương yêu cầu hoàn thành trong năm 2026. Trong đó, xử lý các dự án tồn đọng và tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính là những nhiệm vụ cần được đặt ở mức độ ưu tiên cao.

Đối với các dự án tồn đọng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhiều dự án được đưa vào danh mục “đã có hướng xử lý” mới chỉ là có hướng, chưa đồng nghĩa với đã xử lý xong. Vì vậy, giai đoạn tiếp theo phải chuyển mạnh từ xây dựng hướng xử lý sang tổ chức thực hiện cụ thể đối với từng dự án, với tinh thần quyết liệt, rõ trách nhiệm và tiến độ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch xử lý số dự án còn lại; đồng thời đôn đốc việc triển khai đối với các dự án đã xác định hướng. Đây không chỉ là yêu cầu về phát triển kinh tế mà còn là trách nhiệm quản lý nhà nước được Trung ương giao, cần tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Về xử lý tài sản dôi dư, Bí thư Thành ủy cho rằng Trung ương đã có hướng dẫn, chỉ đạo; những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện phải được chủ động tháo gỡ tại địa phương, không để kéo dài, tồn đọng. Đối với những nội dung chưa rõ, UBND thành phố chủ động giải quyết và yêu cầu các ngành phối hợp, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm.

Đánh giá quy trình giải quyết công việc của UBND thành phố và các sở, ngành đã có chuyển biến tích cực, rõ nét, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ. Một số việc đã được Ban Thường vụ kết luận nhưng sau đó còn mất nhiều thời gian mới hoàn tất thủ tục, trình quyết định chủ trương đầu tư. “Yêu cầu bây giờ là phải chạy nhanh hơn”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ, chỉ đạo UBND thành phố và các sở, ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn được nêu tại hội nghị; đồng thời tập trung cao nhất cho các nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng còn lại, tạo chuyển biến thực chất, rõ hơn về tiến độ và hiệu quả thực hiện.