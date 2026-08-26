Mời đón đọc Huế ngày nay phát hành ngày 28/8

Trang Nhất số báo hôm nay

Về kinh tế, thu ngân sách 8 tháng ước đạt 11.026 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán; chi ngân sách gần 9.995 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 25.478 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Đến ngày 27/8, giải ngân đầu tư công đạt 2.453,259 tỷ đồng/6.256,967 tỷ đồng, tương đương 39,21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao….

Trên trang 3, điểm nhấn có bài “Không để tài sản công ‘nằm im’ sau sắp xếp”. Trong đó, tác giả thông tin: Ngày 20/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Chỉ thị đặt ra vấn đề cụ thể về tài sản công, nhưng có ý nghĩa rộng lớn hơn rất nhiều. Đó là sau khi bộ máy đã được sắp xếp, tài sản phải được sắp xếp theo; sau khi xác lập mô hình quản trị mới, nguồn lực công cũng phải được tổ chức lại để phục vụ phát triển. Với 542 cơ sở cần xử lý, Chỉ thị số 14 nhấn mạnh không chấp nhận sự trì trệ. Ban Thường vụ Thành ủy xác định xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ “trọng tâm, cấp bách”, gắn trực tiếp với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Sự quyết liệt còn thể hiện ở việc “khóa” trách nhiệm vào người đứng đầu.

Nội dung Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm trả lời trên Huế ngày nay

Trên trang 5, điểm nhấn có bài “Giá trị mà du lịch mang lại rất khó phản ánh nếu chỉ nhìn vào GRDP. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Huế ngày nay, bà Trần Thị Hoài Trâm cho biết: Hiện nay, GRDP chủ yếu ghi nhận các giá trị trực tiếp từ những ngành như lưu trú, lữ hành, ăn uống. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có sức lan tỏa rất lớn đến nhiều lĩnh vực khác như vận tải, thương mại, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp văn hóa, y tế, xây dựng và nhiều ngành dịch vụ hỗ trợ. Chẳng hạn, khi một du khách đến Huế, họ không chỉ sử dụng dịch vụ khách sạn mà còn mua sản phẩm OCOP và quà lưu niệm, sử dụng phương tiện vận chuyển, tham gia các hoạt động văn hóa... Những giá trị đó chưa được phản ánh đầy đủ trong cách tính GRDP hiện nay.

Bên cạnh những nội dung trên, trong số báo 511, Huế ngày nay còn đăng tải nhiều thông tin quan trọng khác, như: Quan trọng là sự đồng thuận của người dân; Chung tay mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện; Cần giải pháp lâu dài cho di dời và an táng để giải quyết bài toán quỹ đất nghĩa trang; khuyến nông mở hướng sản xuất hiệu quả…

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