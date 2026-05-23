Quyết liệt chống thất thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo, HĐND, UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Bàn giải pháp tăng thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 5/2026, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt toàn diện trên các mặt, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và tăng cường quản lý thu - chi ngân sách được triển khai đồng bộ.

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 6.561 tỷ đồng, bằng 41% dự toán và tăng 3,8% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 15.620 tỷ đồng, tăng 25,2%. Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển qua Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đường Vành đai 3 cùng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Từ đầu năm đến nay, thành phố cấp mới 28 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 19.195 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án FDI với vốn đăng ký 125,5 triệu USD; có 491 doanh nghiệp thành lập mới. Du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 3,58 triệu lượt khách, tăng 32,6%; doanh thu du lịch đạt khoảng 8.300 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp so với yêu cầu. Đến nay, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 1.009 tỷ đồng, tương ứng 16,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát biểu tại hội nghị, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương bày tỏ lo ngại khi tỷ lệ thu ngân sách thấp hơn nhiều so với thông lệ các năm trước. Nguồn thu chủ yếu từ tiền sử dụng đất, sản xuất kinh doanh và du lịch. Các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đất đai nhằm tạo nguồn lực tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án lớn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cho biết, nguồn thu từ đất hiện gặp nhiều khó khăn khi thu tiền sử dụng đất mới đạt khoảng 16,6% dự toán. Một số dự án bất động sản chậm nộp ngân sách do chưa được giải ngân vốn vay. Thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án lớn như khu dân cư Thủy Vân, khu đô thị sinh thái Thanh Toàn...; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục để sớm giao đất cho nhà đầu tư.

Đối với đầu tư công, hiện còn 51/70 dự án mới chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, trong đó có 27 dự án chưa hoàn thành chủ trương đầu tư. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành thủ tục trước ngày 15/6; trường hợp chậm tiến độ sẽ bị điều chuyển vốn và kiểm điểm trách nhiệm.

Nhiều đại biểu cũng đề cập công tác chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực hộ kinh doanh cá thể, thương mại điện tử và chuyển nhượng bất động sản; đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, ngành thuế và các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuế. Liên quan giải phóng mặt bằng, nhiều ý kiến cho rằng một số địa phương còn thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, làm ảnh hưởng tiến độ đầu tư công. Các đại biểu đề nghị tăng cường tuyên truyền, đối thoại từ sớm để tạo đồng thuận, hạn chế phát sinh cưỡng chế.

Quyết liệt gỡ khó để tăng trưởng

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu UBND thành phố khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế và đưa bộ máy vào hoạt động ngay. Nguồn thu từ thuế, phí hiện đạt khoảng 46% dự toán nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ thất thu lớn. Vì vậy, ngoài Ban Chỉ đạo chống thất thu, lực lượng công an cần phối hợp rà soát toàn diện công tác quản lý thuế, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao như thương mại điện tử, kinh doanh vàng, hộ kinh doanh cá thể và chuyển nhượng bất động sản; xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế để tạo tính răn đe, từng bước thay đổi hành vi trong hoạt động kinh doanh.

Đối với nguồn thu từ đất, đồng chí đề nghị rà soát lại cơ chế phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất theo hướng tăng tỷ lệ điều tiết cho cơ sở nhằm tạo động lực cho địa phương chủ động phát triển quỹ đất, tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá tiến độ hiện nay vẫn còn chậm. Trong khi thời tiết đang thuận lợi cho thi công, nếu không tranh thủ đẩy nhanh tiến độ thì khi bước vào mùa mưa sẽ rất khó hoàn thành kế hoạch giải ngân. Đồng chí yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình triển khai đầu tư công, từ chuẩn bị hồ sơ, giải phóng mặt bằng đến tổ chức thực hiện dự án để kịp thời điều chỉnh những bất cập.

Đồng chí nhấn mạnh cần phát huy tốt hơn vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời phát động phong trào hiến đất mở đường nhằm tạo đồng thuận trong triển khai các dự án trọng điểm.

Về công tác tổ chức bộ máy, yêu cầu việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp phải gắn với lựa chọn đúng người, đúng năng lực, nhất là đối với các ban quản lý dự án và lĩnh vực xây dựng cơ bản. Phải khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 5/6.

Đối với định hướng đầu tư thời gian tới, Bí thư Thành ủy thống nhất chủ trương ưu tiên triển khai các tuyến đường có dư địa phát triển quỹ đất theo hình thức hợp tác công tư (PPP) nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Những địa phương chậm giải phóng mặt bằng, chậm triển khai đầu tư sẽ xem xét điều chuyển vốn sang các địa phương thực hiện tốt hơn.

Riêng đối với các trường liên cấp tại A Lưới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/7 và tổ chức khánh thành vào ngày 15/8; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương án vận hành và tuyên truyền, vận động học sinh đến học tại các cơ sở mới ngay từ đầu năm học.