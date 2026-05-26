Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn hệ sinh thái vùng đầm phá Tam Giang

Theo đó, đoàn công tác khảo thực tế tại khu vực Đầm Chuồn - Đầm Sam (phường Mỹ Thượng) để tìm hiểu đời sống, sinh kế ngư dân vùng phá; khảo sát rừng ngập mặn Rú Chá (phường Hóa Châu) bằng đường thủy; kiểm tra khu vực đê chắn sóng Hải Dương, bãi biển Hải Dương và Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn (phường Thuận An).

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá, khu vực phía Đông Huế sở hữu nhiều tiềm năng nổi bật để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng dựa trên lợi thế hệ sinh thái đầm phá Tam Giang, cảnh quan tự nhiên đặc sắc, văn hóa bản địa và đời sống ngư dân vùng ven phá.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khảo sát thực tế rừng ngập mặn Rú Chá

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, định hướng phát triển du lịch đầm phá phải đặt yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên lên hàng đầu, đồng thời phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Trong đó, cần chú trọng khai thác hiệu quả cảnh quan tự nhiên, ẩm thực đặc trưng, nghề truyền thống, hoạt động ngư nghiệp và không gian sinh thái đặc hữu của vùng đầm phá Tam Giang.

Đối với khu vực Rú Chá và Hải Dương, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên gắn với bảo vệ rừng ngập mặn, cảnh quan ven biển và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, du lịch cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm vùng ven phá.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (bên trái) yêu cầu địa phương, các cơ quan liên quan nghiên cứu nâng cấp các tuyến giao thông đến khu vực Hải Dương (phường Thuận An)

Bên cạnh phát triển sản phẩm du lịch, lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý việc đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ phát triển du lịch phía Đông, nhất là hệ thống giao thông kết nối Đầm Chuồn - Rú Chá - Thuận An nhằm hình thành các tuyến tham quan liên hoàn giữa không gian đầm phá, rừng ngập mặn và du lịch biển.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu địa phương, các cơ quan liên quan nghiên cứu nâng cấp các tuyến giao thông đến khu vực Hải Dương; đầu tư hệ thống bến thuyền, điểm dừng chân, hạ tầng phục vụ du khách, các không gian công cộng ven phá và ven biển để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các tour, tuyến du lịch sinh thái và trải nghiệm cộng đồng; đồng thời quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển hạ tầng; tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo hài hòa với cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái và đời sống cộng đồng; từng bước đưa khu vực Tam Giang - Đầm Chuồn - Rú Chá trở thành điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng đặc trưng của Huế và khu vực miền Trung.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khảo sát khu vực quy hoạch Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn (phường Thuận An)

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng đã đến thăm, khảo sát hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Hue One Food (phường Thuận An), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến và phát triển các sản phẩm thực phẩm đặc trưng địa phương gắn với nguồn nguyên liệu vùng đầm phá và ven biển.

Đại diện Công ty cổ phần Hue One Food (bên phải) giới thiệu đến lãnh đạo thành phố quy trình sản xuất các sản phẩm

Tại đây, lãnh đạo thành phố đã tham quan dây chuyền chế biến, khu vực đóng gói sản phẩm và nghe doanh nghiệp giới thiệu quy trình sản xuất, định hướng mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu thực phẩm đặc sản Huế theo hướng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.