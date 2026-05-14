Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức

HNN.VN - Thành ủy Huế vừa tổ chức hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố nhằm xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng, trong đó có việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố.

Với vai trò Giám đốc Sở, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố (từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023) đồng chí Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới, để Công ty này làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. 

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của đồng chí Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân đồng chí, tổ chức Đảng nơi đồng chí đang sinh hoạt và công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức. 

ĐỨC QUANG
Không chỉ là thứ hạng SIPAS

Theo kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025 vừa được Bộ Nội vụ công bố ngày 11/5, thành phố Huế vào top 5 cả nước, tăng 10 bậc so với năm trước. Kết quả này không chỉ là sự cải thiện về thứ hạng, mà còn phản ánh những chuyển động trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân từ thành phố đến cơ sở.

Nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: Sớm đưa tài sản bảo đảm ra bán đấu giá

Việc sớm đưa tài sản bảo đảm ra bán đấu giá được xác định là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự. Ngành thi hành án (THA) thành phố đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, góp phần bảo đảm quyền lợi của Nhà nước, tổ chức và người dân.

Giảm thuế đối với xăng, dầu từ 24 giờ ngày 26/3/2026

Từ 24 giờ ngày 26/3 đến hết 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

