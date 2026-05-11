Chung tay sẻ chia cùng hộ khó khăn từ mô hình “Bếp lửa yêu thương”

Các đơn vị cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo kết quả rà soát đầu năm 2026, toàn phường Thủy Xuân hiện còn 39 hộ nghèo và 101 hộ cận nghèo. Qua nắm bắt từ cơ sở, các đoàn thể địa phương nhận thấy bên cạnh khó khăn về thu nhập, nhiều hộ còn thiếu những điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Trong đó, một chiếc bếp gas an toàn phục vụ bữa cơm hằng ngày là nhu cầu cần thiết đối với nhiều gia đình khó khăn.

Từ đó, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên phường chủ động phối hợp, kết nối nguồn xã hội hóa từ Công ty CP Phát triển năng lượng sạch Thánh Gióng để triển khai mô hình “Bếp lửa yêu thương”, hướng đến đồng hành cùng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, góp phần huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa nhằm chăm lo đời sống cho người dân khó khăn trên địa bàn phường Thủy Xuân. Thông qua mô hình “Bếp lửa yêu thương”, các đoàn thể địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tham gia hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các hộ khó khăn; góp phần giúp người dân ổn định sinh hoạt, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Tặng bếp gas, soong nồi cho các hộ khó khăn

Bên cạnh việc trao tặng bếp gas và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu, chương trình còn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng gas an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; từng bước xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình “Bếp lửa yêu thương” trở thành hoạt động an sinh xã hội bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong giai đoạn đầu, mô hình trao tặng 8 bộ bếp gas, 1 bếp điện từ và 9 bộ xoong nồi cho 9 hộ nghèo. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể và chính quyền địa phương rà soát nhu cầu của các hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn để từng bước hỗ trợ thêm bếp gas cùng các phần quà, vật dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ dân.

Mô hình “Bếp lửa yêu thương” không chỉ trao tặng một chiếc bếp, mà còn mở ra sự đồng hành lâu dài, từ hỗ trợ sinh hoạt đến kết nối sinh kế, học tập và việc làm, góp phần giúp các hộ gia đình ổn định cuộc sống, hướng đến thoát nghèo bền vững.