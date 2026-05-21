Phú Hồ thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công

HNN.VN - Ngày 21/5, HĐND xã Phú Hồ khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất, nhằm xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công của địa phương.

Những tuyến đường trên địa bàn xã Phú Hồ được đầu tư, nâng cấp và giữ gìn vệ sinh sạch đẹp

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND xã đã thông qua các tờ trình gồm: Phương án phân bổ nguồn tăng, giảm thu, chi so với dự toán ngân sách xã năm 2025 và việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những nội dung trọng tâm, đánh giá tính cần thiết và hiệu quả của các phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian tới; biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn tăng, giảm thu, chi so với dự toán ngân sách xã năm 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách xã quản lý.

Thường trực HĐND xã đề nghị UBND xã, các ban ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; đồng thời tăng cường công tác phối hợp, giám sát nhằm bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân...

Quỳnh Anh
