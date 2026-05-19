Xác định rõ trách nhiệm, không để chậm tiến độ các dự án trọng điểm

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Khó khăn về mặt bằng và thủ tục đất đai

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố và các đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị và hạ tầng kỹ thuật đang được tập trung triển khai. Các ý kiến tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, bố trí tái định cư và tiến độ thi công của một số nhà thầu.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhiều công trình, dự án trọng điểm đang gặp khó khăn chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và tiến độ thi công của các nhà thầu.

Đối với dự án đường Tố Hữu nối dài đi Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, công tác giải phóng mặt bằng hiện mới bàn giao đạt khoảng 96%, chậm so với yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/4/2026 của UBND thành phố, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, nhất là gói thầu số 20. Bên cạnh đó, giá vật liệu và nhiên liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm... tác động lớn đến việc huy động nhân lực, máy móc và vật tư của các nhà thầu.

Tại dự án đường Vành đai 3, công tác đo đạc, kiểm kê cơ bản hoàn thành, song tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn chậm. Các đơn vị cho biết nếu công tác giải phóng mặt bằng không hoàn thành trước ngày 30/6/2026 thì nguy cơ không giải ngân hết nguồn vốn rất lớn. UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành các nghị quyết liên quan đến điều chỉnh hệ số giá đất, làm cơ sở để áp giá bồi thường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với dự án đường Bà Triệu, hiện còn 34 hộ dân chưa nhận tiền đền bù, chưa bàn giao mặt bằng; phát sinh khiếu nại liên quan đến diện tích đất được bồi thường trong và ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, việc di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt hệ thống cấp nước tại phường Vỹ Dạ, còn gặp nhiều khó khăn do thiếu hồ sơ pháp lý phục vụ thẩm định, phê duyệt phương án di dời.

Tại cuộc họp, các đơn vị cũng báo cáo tiến độ dự án Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP. Huế; các trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới và dự án Khu công nghiệp VSIP Huế. Trong đó, dự án trường nội trú A Lưới 4 đang thiếu hụt nhân công giai đoạn hoàn thiện; dự án VSIP Huế gặp vướng mắc về hệ số điều chỉnh giá đất và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Làm rõ trách nhiệm trong từng khâu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, nguồn vật liệu và tiến độ thi công; đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các đơn vị phải tập trung xử lý 2 vấn đề then chốt là giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công của các nhà thầu. Đối với từng phần việc, từng dự án, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành cụ thể; không nêu chung chung, thiếu tính ràng buộc trách nhiệm.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong từng khâu như xác định nguồn gốc đất, xác định giá đất, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường… nhằm tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ chung các dự án. Trường hợp đã được giao nhiệm vụ nhưng chậm triển khai, không hoàn thành đúng tiến độ phải có biện pháp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các công trình, dự án trọng điểm đối với phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.