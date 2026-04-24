Chủ động từ sớm, tham mưu trúng việc, hành động theo yêu cầu phát triển

Toàn cảnh tại hội nghị giao ban

Trong quý I, các cơ quan, đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ, đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp tham mưu theo hướng chủ động, bám sát thực tiễn. Chương trình công tác được xây dựng bài bản, xác định rõ mục tiêu, tiến độ và phân công trách nhiệm cụ thể; công tác phối hợp được tăng cường, góp phần bảo đảm các nhiệm vụ tham mưu cơ bản đúng tiến độ, chất lượng từng bước nâng lên. Thông qua chế độ báo cáo định kỳ, Văn phòng Thành ủy kịp thời theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, chỉ đạo.

Việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được cụ thể hóa sớm, gắn với chức năng từng cơ quan. Kết luận 226 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc được thực hiện nghiêm túc, thể hiện qua chuẩn hóa văn bản theo hướng ngắn gọn, giảm trùng lặp; tinh giản hội họp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được siết chặt; tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm có chuyển biến rõ nét. Công tác tổ chức, cán bộ được tham mưu chặt chẽ, chủ động kiện toàn bộ máy, chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác tuyên giáo, dân vận bám sát nhiệm vụ; nội chính tăng cường phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra, giám sát có trọng tâm, kịp thời chấn chỉnh từ cơ sở.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục phát huy vai trò cơ quan báo chí của Đảng, tập trung tuyên truyền các nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm, chủ động định hướng dư luận. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, tăng tính thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Phạm Đức Tiến kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, thời gian tới khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu các cơ quan chuyển mạnh từ tham mưu theo chức năng sang bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển của thành phố; chủ động đề xuất những việc cần làm, đi trước một bước, đồng thời đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong công việc.

Đồng chí yêu cầu rà soát toàn bộ chương trình công tác quý II để triển khai sớm, tránh bị động, không để dồn việc. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ và phân công trách nhiệm cụ thể. Công tác tham mưu phải thực chất, ngắn gọn, rõ vấn đề, rõ quan điểm, rõ đề xuất; cần nâng cao chất lượng nắm bắt tình hình, gắn với phân tích, dự báo từ sớm, từ xa; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan theo hướng chủ động, hiệu quả, tránh chồng chéo.

Đối với từng cơ quan, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương tham mưu về biên chế, vị trí việc làm ở cơ sở; rà soát đội ngũ cán bộ, bố trí, sử dụng hợp lý, không để gián đoạn công việc. Ban Tuyên giáo và Dân vận tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận; Ban Nội chính bám sát các kết luận của Trung ương; Ủy ban Kiểm tra chủ động kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, xử lý nghiêm vi phạm.

Văn phòng Thành ủy nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp; Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế chủ động hơn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tiếp tục đổi mới đào tạo, gắn với thực tiễn.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ công việc, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong quý II và thời gian tới.