Siết kỷ cương đầu tư công

Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao chậm tiến độ

Áp lực

Theo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm của UBND TP. Huế, đến ngày 30/4/2026, thành phố đã giải ngân hơn 972 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn hơn 6.071 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt khoảng 16%, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Nếu tính cả nguồn vốn bổ sung trong năm, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 1.125 tỷ đồng.

Kết quả này đưa Huế vào nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân khá. Tuy vậy, tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của UBND thành phố mới đây, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Văn Cường cho rằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện nay vẫn chưa như kỳ vọng, nhiều đơn vị giải ngân còn thấp.

Hiện nay, áp lực giải ngân vốn đầu tư công càng lớn khi thành phố đang cùng lúc triển khai nhiều công trình trọng điểm, có vai trò định hình lại không gian phát triển đô thị. Nổi bật là dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đường Vành đai 3 cùng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, đầu tư công hiện là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng. “Nếu chậm giải ngân thì đồng nghĩa chậm hình thành hạ tầng, chậm mở rộng không gian phát triển và bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, địa phương đang rà soát toàn bộ các dự án để bảo đảm phù hợp với quy hoạch mới. Những dự án không còn phù hợp sẽ được xem xét điều chỉnh, chuyển đổi hoặc chấm dứt hoạt động nhưng phải bảo đảm tránh lãng phí nguồn lực và giữ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Kiên quyết xử lý

Cùng với áp lực tiến độ, Huế vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm. Lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu san lấp và sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các địa phương.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trương Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận, nhiều công trình chậm tiến độ hiện nay không phải do thiếu vốn mà chủ yếu là do vướng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

“Nhiều vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Có công trình chỉ vướng vài hộ dân nhưng nếu không xử lý dứt điểm thì toàn bộ tiến độ đều bị ảnh hưởng”, ông Trương Nguyễn Thiện Nhân nói.

Hiện nay lãnh đạo thành phố liên tục phát đi thông điệp sẽ siết chặt kỷ cương đầu tư công. Tại cuộc làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố mới đây, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã thẳng thắn phê bình tình trạng chậm tiến độ kéo dài ở một số công trình trọng điểm.

Theo đồng chí Hoàng Hải Minh, việc để dự án chậm kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường phát triển và niềm tin của người dân. Phải làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Nhà thầu nào yếu kém, thiếu trách nhiệm, cố tình chây ỳ thì kiên quyết thay thế.

Thông điệp đó cho thấy Huế đang chuyển từ tư duy “đôn đốc” sang “xử lý trách nhiệm”. Đây được xem là bước chuyển cần thiết, bởi thực tế nhiều dự án chậm tiến độ không hẳn do thiếu vốn hay vướng cơ chế, mà xuất phát từ năng lực quản lý yếu, tâm lý né tránh trách nhiệm hoặc sự phối hợp thiếu quyết liệt giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Từ góc độ quản trị đô thị, đầu tư công muốn hiệu quả thì không chỉ cần nguồn vốn mà còn cần bộ máy điều hành đủ mạnh và dám chịu trách nhiệm.

Việc thành phố yêu cầu báo cáo tiến độ hằng tuần, giao mốc thời gian cụ thể cho từng dự án, yêu cầu tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ cho thấy áp lực hiện đã được đẩy xuống tận công trường.