Thành ủy thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nêu rõ: Công tác cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố được thực hiện thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, xem xét toàn diện, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình trong lựa chọn, bầu các đồng chí đáp ứng tiêu chuẩn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chủ trương kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và quy hoạch cán bộ theo quy định, hội nghị đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự, thảo luận dân chủ và bỏ phiếu bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở TP. Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.