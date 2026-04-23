  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 20/05/2026 16:58

Thành ủy thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

HNN.VN - Chiều 20/5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Thành ủy nhằm thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, cho ý kiến thông qua dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở thành phố Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và một số nội dung quan trọng khác.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộQuán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mớiĐổi mới tư duy, hành động quyết liệt, khai thác lợi thế để bứt pháChủ động từ sớm, tham mưu trúng việc, hành động theo yêu cầu phát triển

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị 

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nêu rõ: Công tác cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố được thực hiện thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, xem xét toàn diện, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình trong lựa chọn, bầu các đồng chí đáp ứng tiêu chuẩn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo chủ trương kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và quy hoạch cán bộ theo quy định, hội nghị đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự, thảo luận dân chủ và bỏ phiếu bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở TP. Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

THANH HOÀNG
 Từ khóa:
Thành ủythực hiện quy trìnhkiện toànnhân sựcho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Siết chặt phòng, chống ma túy và tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở

Sáng 23/4, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy liên quan đến công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng địa bàn không ma túy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến dự và chủ trì hội nghị.

Siết chặt phòng, chống ma túy và tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở
Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top