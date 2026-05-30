Đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn

Khách du lịch mua sắm hàng lưu niệm tại cơ sở kinh doanh ở phường Thuận Hóa

Siết chặt kiểm tra

Theo thống kê, 4 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn phường đã đón hơn 800 ngàn lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú, trong đó có hơn 230 ngàn lượt khách quốc tế và gần 567 ngàn lượt khách nội địa. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Lượng khách tăng cao cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo đảm môi trường du lịch văn minh và an toàn.

Để đáp ứng nhu cầu đó, UBND phường Thuận Hóa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; tập trung vào các lĩnh vực như vận chuyển khách du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), niêm yết giá và giữ gìn trật tự đô thị.

Một trong những nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm là xử lý tình trạng chèo kéo, gây phiền hà cho du khách. Mới đây, qua phản ánh, lực lượng chức năng phường đã phát hiện và lập biên bản xử lý hai trường hợp điều khiển xe xích lô có hành vi mời chào không đúng quy định tại khu vực trung tâm thành phố. Các cá nhân liên quan đã thừa nhận hành vi, viết cam kết không tái phạm.

Ngoài việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách du lịch, công tác bảo đảm VSATTP cũng được phường Thuận Hóa chú trọng triển khai. Từ đầu tháng 4/2026 đến nay, phường đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ du khách trong mùa du lịch hè.

Cụ thể mới đây, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại quán Hạnh ở đường Phó Đức Chính và quán Cẩm - bún bò Huế trên đường Lê Lợi. Nội dung kiểm tra tập trung vào các quy định về ATTP như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn chứng từ, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến và phục vụ.

Phường đã kiểm tra các điều kiện vệ sinh tại khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm, dụng cụ phục vụ ăn uống và thực hiện test nhanh một số dụng cụ như chén, bát, ly để đánh giá mức độ bảo đảm vệ sinh tại cơ sở.

Theo chủ quán Hạnh, việc được đoàn kiểm tra hướng dẫn, nhắc nhở giúp cơ sở nhận ra những thiếu sót để kịp thời khắc phục, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và tạo niềm tin cho du khách.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh

Dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, song do địa bàn rộng, số cơ sở kinh doanh đông nên tình trạng một số lái xe xích lô tranh giành khách, nhiều sản phẩm chưa được chủ cơ sở niêm yết giá gây ảnh hưởng đến du khách. Chị Nguyễn Minh Tâm, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Do cơ sở không niêm yết giá lên từng sản phẩm, sau khi thử áo dài, thấy giá quá cao tôi không mua nên đã bị nhân viên to tiếng rất khó chịu, đây chính là hình ảnh không đẹp ảnh hưởng đến môi trường du lịch của Huế”.

Theo bà Nguyễn Hồng Hoa Tranh, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, địa phương xác định xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân du khách. Vì vậy, phường đã triển khai nhiều hoạt động đồng bộ gắn với phong trào “Chủ nhật xanh”, “Ngày Chủ nhật vì cộng đồng”, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phường cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; yêu cầu hoàn thiện giấy chứng nhận VSATTP đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức ứng xử văn minh, thân thiện với du khách.

“Là phường trung tâm nên khi đến TP. Huế du lịch, đa số du khách đều tham quan, mua sắm hoặc lưu trú trên địa bàn. Để đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện với khách, thời gian tới phường tiếp tục mở các đợt cao điểm ra quân kiểm tra trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, ATTP và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn”, bà Tranh nhấn mạnh.

Mới đây phường Thuận Hóa đã tổ chức gặp mặt các hộ kinh doanh dịch vụ để quán triệt công tác phục vụ du khách dịp cao điểm lễ, hội và mùa du lịch. Phần lớn các cơ sở đã thống nhất với các quy định của phường trong hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là nâng cao thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử nhằm làm hài lòng du khách, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn góp phần nâng cao vị thế du lịch Huế trong mắt du khách.