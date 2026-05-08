Phú Bài khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết

HNN.VN - Sáng 11/5, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Huế, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Phú Bài phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn phường tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Dưỡng, trú tại tổ dân phố 8B, phường Thủy Phù.

Các đơn vị làm lễ khởi công 

Công trình được xây dựng trên phần đất hiện có của gia đình với diện tích khoảng 50m², tổng kinh phí dự kiến hơn 80 triệu đồng. Trong đó, UBMTTQVN thành phố Huế hỗ trợ 60 triệu đồng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế hỗ trợ 20 triệu đồng; phần còn lại do gia đình, địa phương cùng các tổ chức đoàn thể hỗ trợ ngày công và vật liệu để hoàn thiện công trình.

Gia đình ông Nguyễn Dưỡng thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bản thân ông là đối tượng bảo trợ xã hội, bị khuyết tật nặng, mất một phần cánh tay, sức khỏe hạn chế; vợ thường xuyên đau ốm. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, không có việc làm ổn định. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà tạm xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão nhưng không có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, Bí thư Đoàn phường Phú Bài Phan Tuấn Vũ cho biết: Việc hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Dưỡng không chỉ góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Hoàng Triều
Các nước ủng hộ sáng kiến của Việt Nam xây dựng khung chiến lược ứng phó tổng thể của ASEAN trước tình hình mới

Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines, đã diễn ra loạt Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao việc các nước ASEAN ủng hộ sáng kiến của Việt Nam xây dựng khung chiến lược ứng phó tổng thể của ASEAN.

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ở nước ta, Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động “Tháng Công nhân”, trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ...

