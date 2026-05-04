Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Thường trực Thành ủy trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 171-QĐNS/TW ngày 29/4/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Quyết định số 173-QĐNS/TW ngày 29/4/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Đình Trung chúc mừng hai đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng, giao nhiệm vụ mới; đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Trung ương đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, năng lực công tác và những đóng góp của các đồng chí trong thời gian qua.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy Quân sự thành phố làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, Đại tá Đoàn Sinh Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng vũ trang thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.