Định hình tầm nhìn đô thị di sản, trung tâm văn hóa và kinh tế biển hàng đầu

Sáng 30/5, UBND TP. Huế tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Huế qua các thời kỳ.

Cùng dự có đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Trị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định hội nghị là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong tư duy phát triển, mở ra không gian mới, động lực mới và cơ hội mới cho thành phố trên hành trình phát triển.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đứng trước những cơ hội phát triển mới với vị thế và sứ mệnh mới. Thành phố tiếp tục phát huy giá trị di sản cố đô, bản sắc văn hóa đặc trưng, đồng thời phát triển theo hướng đô thị văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

“Điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ xác lập không gian phát triển mà còn định hình con đường phát triển dài hạn của thành phố bằng tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và quyết tâm bền bỉ”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Hình thành 6 vùng phát triển

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã công bố Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 28/2/2026 của Chủ tịch UBND thành phố về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Huế phấn đấu trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; là trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm quan trọng của cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa trên nền tảng kinh tế xanh và kinh tế số; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tầm nhìn đến năm 2050, Huế được định hướng trở thành đô thị lớn có trình độ phát triển kinh tế cao, chất lượng sống thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của Việt Nam và châu Á; đồng thời là điểm đến an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Trong định hướng phát triển ngành và lĩnh vực, quy hoạch bổ sung nhiều nội dung chiến lược mới. Huế sẽ tập trung phát triển trung tâm logistics quốc tế và Khu thương mại tự do gắn với cảng Chân Mây và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và vật liệu mới.

Kinh tế biển và đầm phá được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp khoảng 45-50% GRDP của thành phố. Bên cạnh đó, công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030.

Lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được ưu tiên phát triển thông qua việc xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Huế được tổ chức thành 6 vùng phát triển gồm vùng di sản, vùng trung tâm, vùng phía Bắc, vùng Chân Mây - Lăng Cô, vùng sinh thái phía Tây và vùng sinh thái phía Tây - phía Nam.

Thành phố hình thành hai hành lang kinh tế động lực gồm hành lang Bắc - Nam dọc tuyến đô thị phía Đông và Quốc lộ 1A; hành lang Đông - Tây theo Quốc lộ 49. Đường ven biển và Quốc lộ 14 được xác định là các hành lang quan trọng về phát triển kinh tế, du lịch, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Huế tiếp tục phát triển theo mô hình đô thị loại I đặc trưng về di sản, xanh, thông minh, hướng biển và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ba cụm đô thị động lực gồm đô thị trung tâm, đô thị Phong Điền và đô thị Chân Mây sẽ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng quan trọng với định hướng phát triển sinh thái và bền vững. Thành phố cũng nghiên cứu hình thành khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu đô thị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó, quy hoạch tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng số, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và thủy lợi; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và an sinh xã hội để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, thành phố xác định 7 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết vùng; kiểm soát phát triển đô thị - nông thôn; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quy hoạch.

Trao quyết định đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn hơn 18.400 tỷ đồng

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND thành phố đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 DN trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 18.400 tỷ đồng.

Các DA được trao quyết định lần này tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, giáo dục, thương mại và du lịch dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Nổi bật là DA Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế do Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư, với tổng vốn 3.075 tỷ đồng.

Lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội ghi nhận nhiều DA quy mô lớn được trao quyết định, gồm: DA Nhà ở xã hội tại khu đất XH6-1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương của Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận Việt với tổng vốn 2.485 tỷ đồng; DA Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương do Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Phương Đông đầu tư với tổng vốn 2.074 tỷ đồng; DA Khu nhà ở xã hội tại phường Hương An của Liên danh Công ty Cổ phần F1 Homes và Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta có tổng vốn 1.772 tỷ đồng; DA Nhà ở xã hội tại phường Phong Thái của Liên danh Công ty Cổ phần DICERA Holdings và Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An với tổng vốn 1.430 tỷ đồng; cùng DA Nhà ở xã hội tại Khu đất XH1 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô thực hiện, tổng vốn 1.288 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, thành phố trao quyết định cho nhiều DA tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Trong đó có DA Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 2 Chân Mây với tổng vốn 2.326 tỷ đồng; DA Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 2, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với tổng vốn 1.845 tỷ đồng, đều do Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Kim Long Huế và Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế thực hiện. Bên cạnh đó, DA Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 1 Chân Mây của Công ty Cổ phần Hạ tầng Chân Mây có tổng vốn đầu tư 1.452 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố cũng trao quyết định cho một số DA thuộc lĩnh vực giáo dục, du lịch và thương mại như: DA Trường liên cấp Quốc tế tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương của Công ty Cổ phần Diên Hồng với tổng vốn 310 tỷ đồng; DA Khu du lịch dịch vụ DDV tại khu Bãi bồi Lương Quán do Công ty TNHH Thương mại Sông Thơ đầu tư với tổng vốn 268 tỷ đồng; DA Khu chợ thương mại thị trấn Khe Tre của Công ty TNHH Hương Thịnh Nghi Sơn với tổng vốn 80 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc công bố điều chỉnh quy hoạch không chỉ mang ý nghĩa hoàn thiện một văn bản định hướng phát triển mà còn tạo thêm điểm tựa, khí thế và niềm tin cho chặng đường phát triển mới của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho biết, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư để tiếp tục hoàn thiện tư duy phát triển; đồng thời nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch bằng các chương trình, dự án và kế hoạch hành động với lộ trình, trách nhiệm và kết quả rõ ràng.

Thời gian tới, Huế sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên những dự án có tính lan tỏa, giá trị gia tăng cao và khả năng tạo động lực phát triển mới; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

“Với sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Huế sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, xây dựng diện mạo mới, vị thế mới và sức sống mới trong giai đoạn tới", đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.