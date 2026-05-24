Khơi thông động lực phát triển từ cơ sở

Thường trực Thành ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Phú Vang, Phú Vinh và Phú Hồ

Tạo chuyển biến ngay trong năm đầu nhiệm kỳ

Thời gian qua, Thường trực Thành ủy Huế tổ chức nhiều buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã, phường theo từng cụm địa phương nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nội dung làm việc tập trung rà soát kết quả bước đầu sau sắp xếp bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời lắng nghe kiến nghị từ cơ sở để kịp thời định hướng, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Qua các buổi làm việc, Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các địa phương rà soát tiềm năng, lợi thế, xác định rõ định hướng phát triển, khả năng liên kết vùng để làm cơ sở hoàn thiện quy hoạch, ưu tiên nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Qua rà soát cho thấy, nhiều địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì đà tăng trưởng và triển khai nghị quyết với quyết tâm cao. Kết quả bước đầu cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương tiếp tục được phát huy sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Nhiều địa phương chủ động rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tại phường Phú Bài, địa phương tiếp tục duy trì vai trò là cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ phía nam của thành phố. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12,5% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 76 triệu đồng/người/năm. Trong khi đó, phường Hương Thủy hoàn thành và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu; tổng thu ngân sách năm 2025 đạt hơn 305,6 tỷ đồng.

Ở cụm Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền, các địa phương tiếp tục phát huy lợi thế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Nhiều chương trình trọng điểm được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

An sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng ở nhiều địa phương. Các chế độ trợ cấp, chăm lo cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, trong đó Hương Trà còn 0,76%, Kim Trà 0,90%, Bình Điền 0,88%.

Một dấu ấn nổi bật khác là chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều địa phương chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Riêng phường Phú Bài đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 31/31 tổ dân phố để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.

Phường Kim Trà khởi động xây dựng tour trải nghiệm “Từ nông trại đến bàn ăn - không rác thải” đầu năm 2026

Tăng cường liên kết vùng

Theo đồng chí Trần Quốc Thắng, Chánh Văn phòng Thành ủy, việc tổ chức làm việc với Thường trực Đảng ủy 40 xã, phường theo từng cụm nhằm đánh giá tổng thể và định hướng liên kết vùng hiệu quả hơn. Đây được xem là hướng tiếp cận phù hợp trong bối cảnh nhiều địa phương có điều kiện tự nhiên và không gian phát triển tương đồng.

Thông điệp xuyên suốt được đặt ra là phát triển không thể theo tư duy cục bộ địa giới hành chính. Các địa phương cần tăng cường liên kết trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, du lịch, công nghiệp và dịch vụ để tạo động lực phát triển chung.

Tại phường Kim Trà, địa phương được định hướng trở thành đô thị vệ tinh của TP. Huế. Tuy nhiên, nhiều dự án hạ tầng động lực như tuyến Vành đai 3 kết nối nút giao cao tốc với đường Kim Phụng, nâng cấp Tỉnh lộ 8A hay chỉnh trang Quốc lộ 1A vẫn cần thêm nguồn lực để triển khai đồng bộ. Theo đồng chí Châu Viết Thành, Bí thư Đảng ủy phường Kim Trà, địa phương cũng đang tập trung xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Bồ kéo dài khoảng 1,2km nhằm bảo đảm an toàn dân cư và ổn định sản xuất cho người dân.

Ở xã Hưng Lộc, yêu cầu phát triển giáo dục, y tế và hạ tầng phục vụ khu công nghiệp tiếp tục đặt ra áp lực lớn đối với địa phương sau sáp nhập. Địa phương đang rà soát, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học, trạm y tế và các công trình phục vụ dân sinh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tại buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các địa phương rà soát, lựa chọn những dự án thật sự cấp bách, có khả năng tạo động lực phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030 để ưu tiên đầu tư; tập trung nguồn lực cho hạ tầng giao thông kết nối và các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh, phát triển sản xuất, du lịch.

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy địa phương trong giai đoạn mới, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung yêu cầu các xã, phường chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; xác định rõ định hướng phát triển phù hợp với lợi thế từng địa bàn; tăng cường phối hợp với các sở, ngành để đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, đất đai và khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy, việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo từ thành phố gắn với phát huy tính chủ động của cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy liên kết phát triển sẽ tạo nền tảng quan trọng để các địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030.