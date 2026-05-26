Thúc đẩy phát triển khu vực phía Đông gắn với quy hoạch đồng bộ, tạo động lực tăng trưởng mới

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc do các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Nhiều kết quả tích cực

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các phường Mỹ Thượng, Dương Nỗ và Thuận An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực.

Mỹ Thượng tập trung phát triển thương mại, dịch vụ dọc các trục giao thông chính, duy trì các sản phẩm OCOP đặc trưng. Dương Nỗ phát huy lợi thế di sản văn hóa, làng nghề và không gian sinh thái để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Thuận An đẩy mạnh chỉnh trang đô thị biển, đầu tư hạ tầng du lịch và giao thông kết nối.

Sau gần một năm triển khai nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030, Mỹ Thượng đạt tổng giá trị sản xuất hơn 4.048 tỷ đồng, thu ngân sách 11,4 tỷ đồng. Dương Nỗ có 7/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, thu ngân sách hơn 220 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động. Thuận An đạt giá trị sản phẩm khoảng 7.215 tỷ đồng, thu nhập bình quân 87 triệu đồng/người/năm, sản lượng thủy sản đạt khoảng 10.500 tấn.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương vẫn còn những khó khăn như thiếu cán bộ chuyên môn, hạ tầng chưa đồng bộ, vướng mắc trong công tác đất đai, giải phóng mặt bằng và nguồn lực đầu tư. Mỹ Thượng gặp khó trong bố trí tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Dương Nỗ chưa khai thác tương xứng tiềm năng du lịch, dịch vụ gắn với di sản văn hóa. Thuận An chịu áp lực sạt lở bờ biển, hạ tầng du lịch chưa đồng bộ và khó khăn trong khai thác thủy sản.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, y tế, quốc phòng; chỉnh trang di tích, nhà lưu niệm; xây dựng chợ mới; tăng cường biên chế, đào tạo cán bộ; đồng thời đẩy nhanh các dự án hạ tầng du lịch biển, kè chống sạt lở và các tuyến giao thông kết nối.

Thường trực Đảng ủy các phường trao đổi tại buổi làm việc

Định hướng cho không gian mới

Các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện quy hoạch, phát huy lợi thế không gian biển, đầm phá, sinh thái và quỹ đất đô thị phía Đông. Sở Xây dựng cho biết, khu vực này được định hướng trở thành cụm đô thị quan trọng; trong đó Thuận An và Dương Nỗ hướng đến đô thị loại II, Mỹ Thượng là đô thị loại III. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu để làm cơ sở thu hút đầu tư.

Các đại biểu đề nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, du lịch, môi trường; khai thác hiệu quả hệ thống di tích, làng nghề; đồng thời tăng cường xử lý rác thải, bồi lấp kênh rạch và phát triển hạ tầng số phục vụ chính quyền cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá khu vực phía Đông có nhiều lợi thế nổi trội về đầm phá, biển, quỹ đất và không gian sinh thái. Tuy nhiên, phát triển chưa đồng đều, hạ tầng còn thiếu tính kết nối, chưa khai thác tương xứng tiềm năng.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, du lịch, đô thị; tăng cường chỉnh trang không gian đô thị, phát huy giá trị di tích, văn hóa, làng nghề truyền thống; đồng thời đẩy mạnh các phong trào như hiến đất làm đường, xây dựng đô thị văn minh, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Hạ tầng kết nối giữa 3 phường cơ bản thuận lợi, thuận lợi trong thúc đẩy phát triển. Trong ảnh là tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Mỹ Thượng

Gợi mở định hướng phát triển không gian phía Đông

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Bí thư, Chủ tịch các cấp phải sâu sát cơ sở, đồng hành cùng chính quyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục là nhiệm vụ then chốt, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng hình thức, thiếu thực chất. Đồng thời đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với hiệu quả công việc, tạo động lực và chia sẻ áp lực thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung gợi mở khu vực phía Đông có vị trí đặc biệt quan trọng trong không gian phát triển đô thị, là cầu nối giữa trung tâm thành phố với biển, đầm phá và vùng sinh thái. Mỹ Thượng có tiềm năng đô thị hóa và thu hút dự án; Thuận An phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch, dịch vụ; Dương Nỗ cần được quy hoạch bài bản, phát triển dịch vụ du lịch, khách sạn, homestay gắn với khai thác giá trị văn hóa – sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới. Các khu vực này phải gắn chặt với vùng lõi đô thị, vừa đảm nhiệm vai trò hậu cần, vừa hình thành các sản phẩm kinh tế đặc trưng.

Yêu cầu đặt ra là hoàn thiện quy hoạch đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố; hoàn thành các quy hoạch phân khu trước ngày 30/6. Đồng thời tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả các không gian, gắn phát triển hạ tầng với thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị và phát triển thương mại, dịch vụ.

Cùng với phát triển kinh tế, cần chú trọng bảo tồn văn hóa, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống; phát huy phong trào hiến đất làm đường với sự đồng thuận của Nhân dân. Các dự án đầu tư cần lựa chọn có trọng tâm, ưu tiên dự án động lực, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực phía Đông.