  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 30/05/2026 12:02

Gần 250 đại biểu, chuyên gia tham gia hội nghị Khoa học Cố đô về bệnh truyền nhiễm

HNN.VN - Ngày 30/5, tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã diễn ra Hội nghị Khoa học Cố đô về bệnh truyền nhiễm năm 2026. Sự kiện thu hút gần 250 đại biểu cùng gần 20 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực truyền nhiễm, vi sinh và bệnh nhiệt đới trên cả nước tham dự.

Y học bào thai được xác định là chuyên ngành mũi nhọn của y tế Việt NamQuản lý rác thải y tế: “Lá chắn” ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồngPhát động Tháng Công nhân năm 2026 và phong trào đồng hành cùng sức khỏe người lao độngSở Y tế thành phố Huế phản hồi bài viết “Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông”Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân xã Vinh Lộc

Các báo cáo viên nhận giấy chứng nhận của ban tổ chức hội nghị  

Hội nghị do Hội Truyền nhiễm phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức.

Bệnh truyền nhiễm luôn là một trong những nhóm bệnh có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Những năm gần đây, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, cúm gia cầm, tay chân miệng và COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự tái xuất hiện của các bệnh như sởi, bạch hầu, ngộ độc do Clostridium botulinum cùng tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống y tế.

Tiếp nối thành công của các hội nghị truyền nhiễm được tổ chức vào các năm 2016, 2019, 2021 và 2024, Hội nghị Khoa học Cố đô về bệnh truyền nhiễm năm 2026 được tổ chức nhằm chia sẻ, cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới.

Các báo cáo khoa học tại hội nghị tập trung vào nhiều vấn đề thời sự như nhiễm khuẩn huyết và tình trạng kháng kháng sinh; sốt xuất huyết Dengue và các bệnh lây truyền từ động vật sang người; viêm gan virus B mạn tính và dự phòng sớm ung thư biểu mô tế bào gan; cùng các bệnh ký sinh trùng và bệnh nhiệt đới mới nổi.

Hội nghị là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm tăng cường kết nối chuyên môn, cập nhật những thành tựu mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh truyền nhiễm, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh các dịch bệnh mới nổi vẫn đang diễn biến phức tạp.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Gần 250đại biểuvà 20 chuyên giađầu ngànhtham giahội nghịKhoa học Cố đô về bệnhtruyền nhiễm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp:
Đối diện với căn bệnh ung thư quái ác, một người phụ nữ 8X đã có hành trình điều trị không gián đoạn nhờ các khoản chi trả bảo hiểm kịp thời

Từng tham gia bảo hiểm nhân thọ với mục tiêu dành dụm cho tương lai, chị N.T.N (Quảng Trị) không ngờ hợp đồng ấy lại trở thành điểm tựa giúp giảm áp lực tài chính khi biến cố lớn ập đến, để chị có thể tập trung điều trị và giữ vững kế hoạch cho gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Đối diện với căn bệnh ung thư quái ác, một người phụ nữ 8X đã có hành trình điều trị không gián đoạn nhờ các khoản chi trả bảo hiểm kịp thời
7 đội tham gia cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI

Sáng 23/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) tổ chức khai mạc cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo”.

7 đội tham gia cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ” lần thứ VI

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top