Gần 250 đại biểu, chuyên gia tham gia hội nghị Khoa học Cố đô về bệnh truyền nhiễm

Hội nghị do Hội Truyền nhiễm phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức.

Bệnh truyền nhiễm luôn là một trong những nhóm bệnh có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Những năm gần đây, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, cúm gia cầm, tay chân miệng và COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, sự tái xuất hiện của các bệnh như sởi, bạch hầu, ngộ độc do Clostridium botulinum cùng tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống y tế.

Tiếp nối thành công của các hội nghị truyền nhiễm được tổ chức vào các năm 2016, 2019, 2021 và 2024, Hội nghị Khoa học Cố đô về bệnh truyền nhiễm năm 2026 được tổ chức nhằm chia sẻ, cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới.

Các báo cáo khoa học tại hội nghị tập trung vào nhiều vấn đề thời sự như nhiễm khuẩn huyết và tình trạng kháng kháng sinh; sốt xuất huyết Dengue và các bệnh lây truyền từ động vật sang người; viêm gan virus B mạn tính và dự phòng sớm ung thư biểu mô tế bào gan; cùng các bệnh ký sinh trùng và bệnh nhiệt đới mới nổi.

Hội nghị là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm tăng cường kết nối chuyên môn, cập nhật những thành tựu mới trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh truyền nhiễm, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh các dịch bệnh mới nổi vẫn đang diễn biến phức tạp.